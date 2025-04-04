Затронут лишь 4,8% экспорта - в МТИ прокомментировали введение США торговых пошлин в отношении Казахстана

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации США, - Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации США, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК после появления информации о введении Соединенными штатами пошлин в отношении 185 стран, включая Казахстан.





Ссылаясь на данные статистики, в МТИ проинформировали, что по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долларов США, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долларов США). Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2,0 млрд долларов США. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долларов США.





Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренных указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами".





Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов США. В их числе - фосфор (в 2024 году экспорт составил 15,9 млн долларов США), ферросилиций (12,7 млн долларов США), линзы (4,1 млн долларов США), пшеничная клейковина (4 млн долларов США), нитрат аммония (2,4 млн долларов США)", - уточнили в пресс-службе МТИ.





В ведомстве подчеркнули, что введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.



