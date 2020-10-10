Президент Кыргызстана ввел в столице режим ЧП

Бишкек. 9 октября. Kazakhstan Today - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке с 20.00 9 октября до 08.00 21 октября, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , глава государства принял такие меры из-за сложившейся в стране ситуации, "сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков". ЧП ввели "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности", а также в целях скорейшей стабилизации обстановки в республике.

В соответствии с указом Жээнбекова, заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева назначили комендантом столицы. В Бишкеке также намерены ввести комендантский час. Отдельным жителям города могут запретить покидать свои дома, а в местах массового скопления людей станут проверять документы.

Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызстана поручили ввести в столицу военную технику и организовать блокпосты для "пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".

9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра КР.

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