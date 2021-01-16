Противостояние с США сделало Китай крупнейшим партнером ЕС - эксперт

Москва. 15 января. Kazakhstan Today - 2020 год прошел на фоне то вялого, то активного противостояния КНР и стран ЕС, передает Kazakhstan Today.
К тому же и США давили на Европу… И что в итоге? А в итоге, согласно статистике главного таможенного управления Китая, за первые 11 месяцев 2020 года общий объем торговли между Китаем и ЕС составил 4,05 триллиона юаней (630 миллиардов долларов), увеличившись на 4,7% в годовом исчислении. Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС. По состоянию на ноябрь 2020 года 27 стран ЕС фактически инвестировали 117,98 миллиарда долларов в Китай, а совокупные прямые инвестиции Китая в 27 стран страны ЕС превысили 80 миллиардов долларов. Вот такое противостояние", - поделился своим мнением исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов.
Напомним, согласно статистике Министерства коммерции КНР, с января по июль 2020 года в Китае было создано 18 838 новых иностранных предприятий. С января по ноябрь объем фактически использованных иностранных инвестиций в Китае составил 899,38 миллиарда юаней, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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