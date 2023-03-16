15.03.2023, 14:55 11071
Пять человек оказались жертвами сильного потопа в Турции
Точное количество жертв наводнения пока неизвестно
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Анкара. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное бедствие произошло в Турции. Из-за сильных ливней затопило провинции Шанлыурфа и Адыяман.
В результате наводнения погибли пять человек, есть сообщения о пропавших без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tvnet.
Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах", - сообщает телеканал Habertürk.
Напомним, провинция Шанлыурфа оказалась одной из самых пострадавших от мощного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля. Его жертвами стали 48 тысяч человек. Среди погибших 6265 иностранцев. Обрушения домов были зафиксированы также в провинциях Кахраманмараш, Малатья и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
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15.03.2023, 10:30 13586
Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США
Это сделано, чтобы отразить "стремительное ухудшение операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank
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Вашингтон. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить "стремительное ухудшение операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.
Усилия регуляторов - Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов - направлены на укрепление отрасли и поддержку пострадавших банков, но они заявили, что другие финансовые организации с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.
В Moody's ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и процентные ставки останутся высокими, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС (сейчас он составляет 4,5-4,75%). В агентстве отметили, что некоторые банки сталкиваются с резким избытком депозитов, это может привести к снижению их доходов, информирует rbc.ru.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. 13 марта закрылся Signature Bank - регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, сообщил Минфин США. Незадолго до этого о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, - Silvergate Bank объявила материнская компания Silvergate Capital Corporation.
В совместном заявлении американских финансовых регуляторов говорилось, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам. Регуляторы сообщили, что американские власти "предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе". Президент Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в ситуации с банкротством SVB и заверил, что банковской системе ничего не угрожает, а американские налогоплательщики не понесут потерь. Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения, в противном случае банковскую систему ожидает кризис.
14.03.2023, 10:42 23231
Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев
С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года
Фото: Depositphotos
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Пекин. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Китая сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта.
С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00.00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести следующие коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай", - приводит РИА Новости текст заявления консульского департамента МИД КНР.
С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года.
Отмечается, что находящиеся за границей учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан.
Учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах, возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.
Также будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Согласно опубликованным данным на сайте Государственного управления КНР по делам миграции, действовавшие до пандемии правила предусматривали, что группы иностранных граждан, въезжающие из Гонконга и Макао в регион дельты Жемчужной реки и город Шаньтоу провинции Гуандун, могут воспользоваться безвизовым режимом и находить в указанных районах в течение 144 часов с даты въезда в КНР. При этом граждане 59 стран, включая РФ, направляющиеся на остров Хайнань с целью туризма, могут въехать в КНР в безвизовом режиме через открытые для въезда КПП провинции Хайнань, срок пребывания на острове не может превышать 30 дней.
Вместе с тем действовавшие ранее правила предусматривали, что туристические группы иностранных граждан могут осуществлять въезд в КНР в безвизовом режиме через КПП для круизных лайнеров города Шанхая, срок их пребывания не должен превышать 15 дней, в течение всего пребывания туристы должны перемещаться только группой по маршруту одного и того же круизного лайнера вплоть до выезда из КНР.
МИД Китая пока не пояснил, будет ли политика о безвизовом въезде и приграничных визах действовать в том же виде, какой она была до пандемии, или же в нее будут внесены коррективы. Перед поездкой в Китай лучше дополнительно уточнить эти детали в консульских учреждениях КНР или визовых центрах", - отмечает издание.
Китай с 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции временно приостановил въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание, консульские учреждения КНР в других стран приостановили выдачу виз, также было приостановлено оформление виз по приезде на границе, безвизовые транзиты на 24, 72 и 144 часа, безвизовый режим на острове Хайнань, безвизовый въезд в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Впоследствии власти страны послабляли меры, однако в Китай в последние три года могли въезжать преимущественно те, кто едет в страну по рабочим и семейным визам.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме возобновлена организация выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список будут добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан.
13.03.2023, 10:16 32091
В Лос-Анджелесе определены лауреаты премии "Оскар-2023"
Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм
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Лос-Анджелес. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Лауреатов объявили в прямом эфире.
Среди первых объявленных лауреатов отметилась картина "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм, информирует Lenta.ru.
Лучшим актером второго плана по версии американской киноакадемии стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме "Все везде и сразу". Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Все везде и сразу".
Приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен". Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.
Картина "Прощание по-ирландски" Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как "Лучший короткометражный игровой фильм".
Фильм «Аватар: путь воды» победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты".
История премии
Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Вручать награды в области кино предложил в 1927 году один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луис Майер, информирует ТАСС.
Первая церемония награждения состоялась 16 мая 1929 году в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Лучшим фильмом стала картина "Крылья" Уильяма Уэллмана, специального приза были удостоены Чарли Чаплин за фильм "Цирк" и первый в мире полнометражный звуковой фильм "Певец джаза", лучшим актером был признан Эмиль Яннингс (Германия), сыгравший в фильмах "Путь всякой плоти" и "Последний приказ".
Первоначально лауреаты "Оскара" объявлялись за три месяца до награждения, затем их имена стали сообщать газетам накануне вручения, а с 1941 года карточки с именами победителей запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.
В 1930 года состоялась первая радиотрансляция церемонии, в 1953 году - телевизионная трансляция на США и Канаду. В настоящее время "Оскар" транслируют почти во всех странах мира.
С 2002 года награды вручают на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название Kodak).
Название премии и статуэтка
Официальное название премии - "Награда Академии за заслуги". Неофициальное - "Оскар". Оно закрепилось за ней в 1930-е годы, когда так стали называть статуэтку, вручаемую ее лауреатам. Приз представляет собой позолоченную фигурку рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего перед собой меч. Его авторы - художник Седрик Гиббонс и скульптор Джордж Стэнли. "Оскаром", по одной из версий, рыцаря назвала библиотекарь Академии Маргарет Херрик, которой он напомнил ее кузена, носившего прозвище Дядя Оскар.
Изначально награда изготавливалась из бронзы. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла Академия вручала статуэтки из гипса, впоследствии их стали выполнять из британия (сплав олова и сурьмы). С 2016 года они изготавливаются из бронзы, покрытой 24-каратным золотом. Высота статуэтки - 34 см, масса - 3,85 кг. С тыльной стороны на катушку наносится гравировка с уникальным номером, на статуэтке также крепятся таблички с именем лауреата. Всего к 2023 году их было вручено 3140.
Рекорды
Рекордных в истории премии 11 наград в разных номинациях были удостоены три фильма: "Бен-Гур" (1959, режиссер Уильям Уайлер), "Титаник" (1997, Джеймс Кэмерон) и "Властелин колец. Возвращение короля" (2003, Питер Джексон). Лидером по количеству полученных как наград, так и номинаций - 26 и 59 - является американский художник-мультипликатор, кинорежиссер Уолт Дисней. Обладательницей наибольшего количества актерских наград является Кэтрин Хепберн, удостоившаяся статуэтки в номинации "Лучшая актриса" четыре раза. Среди режиссеров рекорд принадлежит Джону Форду, получившему четыре "Оскара".
Рекорд по просмотрам принадлежит 70-й церемонии вручения "Оскаров" (1998) - 57,2 млн зрителей, антирекорд установила 93-я церемония (2021) - 10,4 млн.
12.03.2023, 20:06 38881
В Китае сформирован новый состав правительства страны
Вступившие в должности чиновники принесли присягу на верность Конституции
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Пекин. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегаты первой сессии ВСНП 14-го созыва утвердили новый состав госсовета (правительства) Китайской Народной Республики.
Как сообщает bigasia.ru, заместителями премьера госсовета КНР Ли Цяна стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.
Членами госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь.
Из 26 глав министерств, госкомитетов и других ведомств назначили двух новых человек: министром обороны КНР стал Ли Шанфу, а председателем Госкомитета по развитию и реформе - Чжэн Шаньцзе.
После голосования законодателей и подписания председателем КНР Си Цзиньпином приказов о назначении вступившие в должности чиновники принесли присягу на верность Конституции.
Ранее сообщалось, что в Китае назначили нового главу правительства.
12.03.2023, 11:53 42576
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч
Среди погибших 6265 иностранцев
Фото: twitter/@dw_turkce
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Анкара. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 48 тысяч человек погибли в результате разрушительных землетрясений в Турции в феврале, сообщил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум в Газиантепе на юго-востоке республики.
В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли, по последним данным, 47 932 человека", - цитирует министра ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала TRT.
По его словам, 96,6% разрушенных в результате землетрясений зданий были возведены до 1999 года.
Мы завершили подсчет ущерба в пяти провинциях. В других он проведен на 90%. Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тысяч домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены", - отметил он.
В свою очередь глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших 6265 иностранцев. Данные о национальной принадлежности он не привел.
В настоящее время начато строительство 209 контейнерных городков в зоне бедствия. Завершены инфраструктурные работы 42 из них", - сказал глава турецкого МВД по итогам заседания в координационном центре по стихийным бедствиям в городе Малатье на юго-востоке страны.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
11.03.2023, 10:46 52791
В Китае назначили нового главу правительства
Кандидатуру Ли Цяна предложил Си Цзиньпин
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Пекин. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ли Цян назначен новым главой правительства Китая.
Ли Цян был утвержден в должности премьера Госсовета КНР в субботу в первой половине дня на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, которая проходит в данный момент в Пекине, сообщает "Синьхуа".
Бывший премьер Ли Кэцян возглавлял китайское правительство с 2013 года, и в 2023-м истекал второй срок его полномочий. По закону находиться на этом посту дольше нельзя, сообщает РБК.
Ли Цян с 2017-го по 2022-й был секретарем Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая (КПК). На 20-м съезде партии его избрали членом постоянного комитета политбюро, в то время как Ли Кэцяна - нет.
Напомним, вчера депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Таким образом, Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, трижды избранным на этот пост. html
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил китайского лидера с переизбранием на третий срок.
10.03.2023, 11:11 61511
Парламентарии Кыргызстана просят назначить референдум о смертной казни для насильников детей
Проект постановления вынесут на рассмотрение
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Бишкек. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане 61 депутат предлагает президенту провести референдум по смертной казни педофилов.
Как сообщил депутат Дастан Бекешев, скоро проект постановления вынесут на рассмотрение, сообщает 24.kg.
Ранее несколько народных депутатов страны выступали за ужесточение наказания для насильников несовершеннолетних. В частности, инициировали введение химической кастрации.
В Кыргызстане действует мораторий на смертную казнь. В 1998 году главой государства Аскаром Акаевым в честь 50-летия принятия Декларации прав человека был введен двухлетний мораторий на смертную казнь. Он продлевался каждый раз по истечении срока.
Новые редакции Конституции фактически упразднили смертную казнь - каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть лишен ее. В Уголовном кодексе смертная казнь заменена пожизненным заключением.
Напомним, в Туркестане несовершеннолетнюю девочку сбросили с шестого этажа за отказ заниматься проституцией.
Насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению в Мангистауской области.
09.03.2023, 17:10 63371
Мухтара Аблязова оштрафовали за неявку в суд
Аргументы Аблязова о политическом преследовании в качестве оправдания неявки суд не принял
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Париж. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованса вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд.
При этом суд отказался принимать аргументы Аблязова о политическом преследовании в качестве оправдания неявки, сообщает пресс-служба "БТА Банка".
Мухтар Аблязов должен был явится в суд города Экс-ан-Прованса 15 и 16 июня 2021 года для допроса. В последний момент перед заседанием Аблязов через своего адвоката сообщил о том, что не намерен следовать указанию французского суда, аргументируя свое решение опасением политического преследования. Позднее БТА подал ходатайство о назначении Аблязову штрафа в связи с неявкой в суд.
В апелляционной инстанции суд установил, что Мухтар Аблязов уже являлся по похожему вызову в 2018 году. Также Аблязов был лишен статуса беженца сначала в Англии, а затем во Франции, поэтому он не мог ссылаться на этот статус для неявки в суд. При этом ранее следственным судьей Аблязову назначена мера судебного контроля, которая в том числе включает в себя явку по требованию суда. Мухтар Аблязов нарушил данную меру, не явившись по вызову суда города Экс-ан-Прованса", - говорится в информации.
7 марта 2023 года апелляционный суд города Экс-ан-Прованса вынес решение, которым признал, что Мухтар Аблязов не выполнил требования суда о явке, в связи с чем ему был назначен штраф.
БТА Банк" приветствует справедливое решение французского суда. Мухтар Аблязов и его сообщники неоднократно отказывались честно участвовать в судебных процессах и нарушали многочисленные судебные постановления, в том числе в США, за что были привлечены к ответственности и оштрафованы", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца. Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция. Между тем суд Нью-Йорка в октябре прошлого года предъявил Аблязову новые обвинения.
Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений.
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