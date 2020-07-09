США заявили о выходе из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон. 8 июля. Kazakhstan Today - США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года", - заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ, сообщает ТАСС

Данные условия включают предупреждение за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией", - уточнил он.

ВОЗ, в свою очередь, подтвердила получение уведомления о том, что США официально проинформировали ООН о своем выходе из ВОЗ.

Мы получили сообщения о том, что США направили официальное уведомление генеральному секретарю ООН о своем выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года", - говорится в заявлении представителя ВОЗ.

На данном этапе у нас нет никакой дополнительной информации по этому вопросу", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

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