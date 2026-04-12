В Италии ввели отпуск по уходу за питомцем

Рим. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии приняли закон, позволяющий брать оплачиваемый трехдневный отпуск в связи с болезнью или смертью домашнего питомца, сообщает телеканал "Хабар 24".





Согласно новым правилам, обязательным условием является наличие государственной регистрации и микрочипа. Ранее подобные льготы предоставлялись исключительно по семейным обстоятельствам. Теперь же законодательство расширяет понятие семьи, признавая питомцев ее полноправными членами", - информирует One Green Planet.





Отмечается, что инициатива обсуждалась еще с 2017 года. Кроме того, в Италии оставление животного в тяжелом состоянии может повлечь уголовную ответственность. Эксперты подчеркивают, что процесс переживания такой утраты иногда длится до года, серьезно влияя на эмоциональное состояние и работоспособность человека.





Между тем в Казахстане мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.





По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.





Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz





По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.





При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.





Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.



