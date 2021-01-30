В Китае за коррупцию и двоеженство казнили экс-главу крупнейшей компании

Пекин. 29 января. Kazakhstan Today - Народный суд города Тяньцзинь 29 января санкционировал казнь экс-секретаря партийного комитета и бывшего председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd. Лай Сяоминя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, Лай Сяоминь был приговорён к смертной казни в начале января по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.

По утверждению Верховного народного суда, утром 29 января Народный суд второй ступени города Тяньцзинь привёл в исполнение смертный приговор Лай Сяоминя", - говорится в сообщении.

Напомним , осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.

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