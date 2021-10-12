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В Кыргызстане обрушился мост с находившемся на нем грузовиком

11.10.2021, 20:53 5671
В Кыргызстане обрушился мост с находившемся на нем грузовиком
Фото: пресс-служба МЧС КР
ОШ. 11 ОКТЯБРЯ - ЧП произошло в Ошской области 11 сентября, в 15.20, на 24-м километре автодороги Ош - Папан - Кожокелен Кара-Сууйского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В машине, груженной углем, были два человека, они успели выскочить, сообщает Sputnik Кыргызстан.
 
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехал начальник Кара-Сууйского районного управления чрезвычайных ситуаций МЧС КР.
 

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новости по теме

    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 34

    11.10.2021, 12:58 15337
    ОРЕНБУРГ. 11 ОКТЯБРЯ - Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 34, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    34 человека скончались после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области. 
     
    Число пострадавших достигло 67 человек, 24 из них находятся под наблюдением врачей, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
     
    Как сообщили в Следственном комитете России, с 6 по 7 октября в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах погибли девять человек в возрасте 36-73 лет. Ранее они поступили в больницы с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола".
     
    В последующие дни число погибших некачественным алкоголем начало возрастать. Следователи возбудили шесть уголовных дел по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть более двух лиц, сообщает РИА "Новости".
     
    Ранее сообщалось о 29 скончавшихся.
     

    В Большом театре во время спектакля рухнула декорация

    10.10.2021, 10:57 49492
    МОСКВА. 10 ОКТЯБРЯ - В Большом театре во время спектакля "Садко" рухнула декорация и насмерть придавила актера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    В Большом театре артист миманса (артист массовых сцен. - Авт.) погиб на сцене во время представления. Все произошло во время вечернего представления оперы "Садко", - сообщает Telegram-канал Mash.

     
    Сообщается, что артист скончался на месте.
     
    После происшествия закрыли занавес. Администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам. Зрителей попросили разойтись. 
     
    Сейчас в Большом театре работают скорая помощь и полиция.
     
    В Следственном комитете Москвы подтвердили информацию о гибели актера, пишет РИА "Новости". Ведомство начало доследственную проверку.
     

    Отравление алкоголем в Оренбургской области привело к смерти 29 человек

    10.10.2021, 09:33 52975
    ОРЕНБУРГ. 10 ОКТЯБРЯ - Число умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
     

    На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области. Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

     
    Кроме того, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, фигурантами уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье стали уже девять человек, они все задержаны, четырех из них заключили под стражу.
     
    7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. 
     
    Всего, по последним данным, отравились 54 человека. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.
     
    Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.
     
    Возбуждено уголовное дело по статьям "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц", "Производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере".
     
    Дело о смертельном отравлении людей алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
     

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