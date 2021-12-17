В Кыргызстане подвели итоги парламентских выборов

БИШКЕК. 16 ДЕКАБРЯ - Центризбирком Кыргызстана вчера на своем заседании утвердил результаты выборов кандидатов в депутаты жогорку кенеша, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Как сообщает 24.kg , из 21 партии, участвующей в гонке, пятипроцентный барьер преодолели шесть:

"Ата Журт Кыргызстан" (15 мандатов, из которых 5 получат женщины);

"Ишеним" (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);

"Ынтымак" (9 мандатов, из которых 3 достанутся женщинам);

"Альянс" (7 мандатов, женщины также получат 3);

"Бутун Кыргызстан" (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);

"Ыйман Нуру" (5 мандатов, также 2 мандата получат женщины).

Им вернут избирательный залог в размере 1 миллиона сомов. Центризбирком отметил, что данные, полученные с АСУ, и сведения ручного и контрольного пересчетов практически идентичны.

Представители политических организаций, в частности не прошедших в парламент, убедились также, что 28 ноября произошла техническая ошибка. Технический сбой случился при отображении дополнительной краткой таблицы сведений АСУ о предварительных результатах голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша. IT-специалисты подтвердили: ошибка была из-за неверного скрипта отображения, а количество голосов и их процент соответствуют данным, полученным с автоматически считывающих урн. При этом ошибка отображения во внешней краткой таблице не влияла на свод предварительных сведений с АСУ, поступающих на центральный сервер информационной системы ЦИК.



