В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая

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Пекин. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны открылась в воскресенье в Доме народных собраний в центре Пекина, в работе сессии принимают участие около 3 тысяч депутатов со всей страны, сообщает - Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны открылась в воскресенье в Доме народных собраний в центре Пекина, в работе сессии принимают участие около 3 тысяч депутатов со всей страны, сообщает РИА Новости





Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва продлится восемь с половиной дней и завершится 13 марта. За это время делегаты должны определить основное направление политической, законодательной и экономической работы КНР на предстоящий год, а также избрать руководство страны на следующие пять лет.





Делегаты должны будут рассмотреть проект поправок к закону о законодательной деятельности страны, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета, главу Народного банка Китая (ЦБ), вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов.





По итогам сессии председатель КНР Си Цзиньпин, вероятнее всего, будет переизбран на третий пятилетний срок.