В религиозной школе Афганистана прогремел взрыв, есть погибшие

С 1936 по 1945 год в Заксенхаузене содержались сотни тысяч человек, отмечают СМИ. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению: расстрелов, повешения и удушения газом.

Отмечается, что подсудимого, несмотря на преклонный возраст, считают достаточно здоровым для проведения процесса.

Адвокат подозреваемого заявил, что его клиент не хочет комментировать обвинения.

БЕРЛИН. 8 ОКТЯБРЯ - В Германии начался суд над 100-летним бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен под Берлином, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: из открытых источников

ТОКИО. 7 ОКТЯБРЯ - Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рядом с японской столицей, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 километров, сообщает ТАСС

Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки.

Из-за землетрясения полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "синкансэн". При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации.

В зданиях в японской столице сильно раскачивалась мебель и стены. Колебания продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призвали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.

Как сообщило агентство Kyodo, землетрясение не привело к нештатным ситуациям на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки к востоку от Токио.