В России из числа террористических организаций исключили "Талибан"

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Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, - В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.





15 апреля Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Погиблова Ильи.





Подсудимый, имея патологический интерес к смерти других, с использованием интернета организовал деятельность, направленную по побуждение к совершению самоубийства путем создания публичного канала "Синий кит", который возглавил.





Организованная Погибловым группа в 2023 году в мессенджерах побуждала потенциальных жертв, которыми являлись и несовершеннолетние, к выполнению ряда заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья.





В судебном заседании Погиблов вину признал полностью.





Приговором суда Илья Погиблов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.





Приговор не вступил в законную силу.



