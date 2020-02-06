В США в этом сезоне гриппом заболели 19 млн человек

Вашингтон. 5 февраля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день, по предварительным оценкам центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 10 тыс. человек умерли и 180 тыс. человек были госпитализированы в течение сезона гриппа 2019-2020 годов, передает Kazakhstan Today

По данным CDC, в этом сезоне от гриппа умерли 68 детей, сообщает портал abcNews .

Несмотря на то, что количество госпитализаций в этом сезоне невелико, дети особенно уязвимы к вирусу и его осложнениям.

В последние сезоны гриппа смертность среди детей колебалась от 37 до 187.

В этом году прививка от гриппа не является точным соответствием штамму, который наиболее распространен, но это не означает, что люди не должны получить ее, считают эксперты в области здравоохранения.

Вакцина против гриппа защищает от различных штаммов, три или четыре, в зависимости от того, какую вакцину вы получаете… В начале 2019-2020 годов активность гриппа в основном была вызвана вирусами гриппа B / Victoria, которым вакцина не очень подходит. Теперь, когда активность гриппа меняется, растет A / H1N1, похоже, у нас вторая волна, вакцина точно нацелена против этого штамма", - сказал доктор Уильям Шаффнер, медицинский директор Национального фонда инфекционных заболеваний.

По словам доктора Джессики Грейсон, доцента из Университета Алабамы в Бирмингеме, грипп B чаще встречается у детей, в то время как грипп A, также называемый H1N1, чаще встречается у пожилых людей.

На сегодняшний день, по предварительным оценкам CDC, 10 тыс. человек умерли и 180 тыс. человек были госпитализированы в течение сезона гриппа 2019-2020 годов.

Сезон гриппа агрессивно стартовал в начале этого года. Это началось заметно в юго-восточных штатах, но быстро распространилось. Пока нет никаких признаков того, что импульс ежегодной эпидемии замедляется", - добавил Шаффнер.

В большинстве штатов, а также в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пуэрто-Рико наблюдается высокая активность гриппа.

В целом, по оценкам CDC, в этом сезоне гриппом заболело 19 млн человек.

Слишком рано говорить, насколько серьезным будет сезон гриппа или как долго он продлится.

По данным клиники Майо, типичные симптомы гриппа включают лихорадку, боль в горле, боли, озноб, потливость и усталость. Хотя грипп может показаться относительно незначительным заболеванием, так как он очень распространен, осложнения от гриппа, такие как пневмония, бронхит, приступы астмы и проблемы с сердцем, могут быть смертельными.

Люди с ослабленной иммунной системой, взрослые старше 65 лет и дети подвержены более высокому риску заражения гриппом.

Если вы испытываете симптомы гриппа, оставайтесь дома. Чаще мойте руки и избегайте других больных", - рекомендует Грейсон.

По мнению экспертов, вакцинация против гриппа - лучший способ защиты от этой болезни.

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