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В Таджикистане завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

18.05.2022, 19:33 4376
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан - Хорог и Хорог - Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.

 
По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
 

Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.

 
Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
 
Напомним, в Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции. 
 

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Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран

18.05.2022, 15:53 5776
Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 18 МАЯ - Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсуждают сегодня в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С послами из 96 стран заместители секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза. 

 
В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности, говорится в пресс-релизе.
 
Встреча в таком формате проводится впервые. Она приурочена к предстоящему 3 июня 30-летию Совета безопасности России.
 
Ранее в Минобороны России заявили, что Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине. 

Сообщалось также, что специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. 
 
По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. 
 
На биопроекты на Украине было выделено более 1,5 млрд долларов. 
 
Интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет также вела Германия
 
Военный микробиолог из России рассказал, что США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы.
 

В Таджикистане проводят антитеррористическую операцию

18.05.2022, 11:09 7266
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе - Кульма на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы", - приводит сообщение МВД Таджикистана НИАТ "Ховар".

 
По данным издания, преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации.
 

Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление. В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера", - говорится в материале.

 
В целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге Душанбе - Кульма на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция.
 

Центробанк России смягчил ограничения по переводу нерезидентами средств за рубеж

17.05.2022, 12:04 10841
МОСКВА. 17 МАЯ - В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее лимит составлял $10 тысяч, сообщает Банк России. 
 
Также отмечается, что через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тысяч или эквивалент в другой валюте. 
 

Физические лица - нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета", - говорится в сообщении банка.

 
Кроме того, сообщается, что нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тысяч со счета и до $5 тысяч без открытия счета.
 

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", - добавили в банке. 

 
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
 

В ОДКБ к концу года появится новое военное формирование

15.05.2022, 20:46 18851
МИНСК. 15 МАЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проводимая сегодня специальная военная операция в Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты", - цитирует Виктора Хренина РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету "Во славу Родины".

 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 

Более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" за сутки выявили в КНДР

15.05.2022, 11:46 21226
ПХЕНЬЯН. 15 МАЯ - В Корейской Народно-Демократической Республике за субботу зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего заболели более 820 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). 
 
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заразившихся коронавирусом.
 
По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится. 
 
Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 13 мая до 18.00 (12.00 мск) 14 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 296 тысяч человек, умерли еще 15 человек. Более 252 тысяч пациентов выздоровели. 
 
Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 14 мая составляет более 820 тысяч человек, среди них 496 тысяч выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение. 
 
На данный момент погибли 42 человека. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса омикрон BA.2, так называемый стелс-омикрон. 
 
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
 

Новым президентом ОАЭ избрали принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

14.05.2022, 19:47 24341
БЕЙРУТ. 14 МАЯ - Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило национальное информационное агентство WAM, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства, сообщает ТАСС.
 
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
 
Новый глава государства родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн и является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ. Женат на шейхине Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян, у них четыре сына и пять дочерей.
 
После того как его старший брат в 2014 года перенес тяжелый инсульт, шейх Мухаммед бен Заид фактически управлял государством. Он носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Сандхерсте (Великобритания), стажировался в Египте.
 
В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Верховным федеральным советом, состоящим из правителей семи эмиратов. С момента основания государства этот пост принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим Вооруженными силами и председателем Высшего совета обороны.
 

В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

13.05.2022, 17:20 29306
В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Фото: Abd Rabbo Ammar/ABACA via Reuters Connect
КАИР. 13 МАЯ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - сообщило информационное агентство страны WAM.

 
В стране объявлен национальный траур, который будет действовать 40 дней. Все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.
 

Северная Корея впервые признала вспышку COVID-19

13.05.2022, 10:06 30691
ПХЕНЬЯН. 13 МАЯ - Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в Северной Корее, шесть из них скончались, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на государственные северокорейские СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания, информирует РИА Новости.
 
В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.
 
По результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм омикрон. Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
 

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