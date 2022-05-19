В Таджикистане завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан - Хорог и Хорог - Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.
По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.
Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
Напомним, в Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции.