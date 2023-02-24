В Турции приостановили снос здания из-за кошки  

Российский президент также заявил, что в случае проведения Вашингтоном ядерных испытаний Россия тоже готова их провести

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Москва. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия намерена приостановить участие в договоре СНВ-3, заявил сегодня президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.





Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса", - подчеркнул Путин.





Он напомнил, что в начале февраля НАТО потребовала от России "вернуться к исполнению" ДСНВ, включая допуск на ядерные оборонные объекты, сообщает РИА Новости





Ну, даже не знаю, как это назвать, это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал российский президент.





Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".





А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - подчеркнул Путин.





По его словам, на Западе отрицают связь между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, а также другими враждебными действиями по отношению к России. Но при этом никто не скрывает, что России хотят нанести стратегическое поражение.





Это или верх лицемерия, цинизма, или верх глупости. Идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты", - сказал глава государства.





Он отметил, что, выступив с коллективным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на присоединение к ДСНВ.





Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава - США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - указал Путин.





При этом, как сообщил президент, у Москвы есть информация, что "некоторые деятели в Вашингтоне" задумываются о проведении испытаний ядерного оружия. Путин также указал, что это происходит с учетом разработки в Штатах новых типов ядерных боеприпасов.





В этой ситуации Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем", - сказал президент.





В конце января госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, Штатам странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона", - пишет РИА Новости.





В интервью агентству Рябков заявил, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.





Дополнено, 21.02.2023, 18.48





Между тем МИД России сегодня выразил протест послу США Линн Трейси из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине, сообщается на сайте ведомства.





Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима, говорится в информации.





В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта. Указано также, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель", - сообщает МИД России.





Послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям. Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности.





С российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных.





Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера.