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Урумчи. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Урумчи завершил работу семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", на котором присутствовали руководители СМИ более двадцати стран мира, передает корреспондент агентства.





Мы пригласили руководителей СМИ на данное мероприятие, укрепили взаимодействие с различными СМИ разных стран, улучшили взаимопонимание. С 2012 года мы провели уже 10 подобных семинаров, всего пригласили представителей 60 стран. Более 300 руководителей СМИ приехали в Синьцзян для участия в семинарах для того, чтобы показать примеры инноваций в развитии Синьцзяна, выдающиеся традиционные культурные ценности, защитить свободы, права и интересы нашего населения, представить их через СМИ международному сообществу. Мы показываем университеты, заводы, фермы, микрорайоны, больницы, театры и т.д., чтобы вы почувствовали изменения и развитие в жизни Синьцзяна, как мирно и гармонично живут представители разных национальностей", - отметила заместитель генерального директора бюро по правам человека информационного бюро Госсовета Ван Яньвэнь на встрече делегации журналистов с партийным руководством района.





Журналисты высказали свои впечатления и оценили работу семинара, поделились своими наблюдениями и выводами.





Хотя я изучал экономическое развитие Китая, приехав сюда, я увидел такой уровень развития и модернизации, что убедился, что все мои прежние представления о Синьцзяне были неверными. К примеру, особенно город Корла является примером быстрого развития Синьцзяна. В отличие от Гуандуна и Шэньчженя, привлекательными многими географическими, демографическими факторами. А перед Синьцзяном стоят сложные задачи, но я уверен, что он может быть выбран, как хорошая модель модернизации", - рассказал вице-президент шведского института Пояса и Пути Хуссейн Аскари.





Главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев отметил "развитие, трансформацию, рост Синьцзяна, что делает каждое посещение уникальным и захватывающим".





С первого момента посещения этого удивительного края мы были поражены его красотой, богатством культуры и гостеприимством его народа. Каждый город, каждая деревня оставили неизгладимое впечатление и воспоминания, которые будут с нами всегда", - сказал Коржумбаев.





Оценивая итоги работы семинара, руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", член политбюро ЦК КПК, секретарь районного комитета КПК СУАР Ма Синьжуй заявил, что "это очень хорошая возможность понимания Синьцзяна, укрепления дружбы между нашими странами и народами".





Думаю, данный семинар имеет очень важное значение. Китайское правительство, КПК должны работать именно на благо народа, работать с целью великого возрождения китайской нации, это наша первоначальная миссия и цель. Ежегодно объем транфертных платежей из центрального бюджета в регион, в частности в прошлом году, составил 560 млрд юаней, что показывает преимущества социализма с китайской спецификой, помощь в развитии также оказывают 19 регионов Китая, без поддержки правительства и помощи регионов невозможно было бы добиться наших достижений", - сказал он.





По словам секретаря, "народы Синьцзяна чувствуют счастье, безопасность, и это видно на улыбающихся лицах".





Он подчеркнул, что в Синьцзяне под руководством Си Цзиньпина и центральной власти координируются развитие и безопасность, развитие и открытость.





Поэтому у нас открытый, уверенный в себе регион. Синьцзян является древним и важным узлом Шелкового пути, у нас многонациональный мультирелигиозный народ, в Синьцзяне сочетается множество культур - западные и восточные", - подчеркнул секретарь районного комитета КПК СУАР.





Он напомнил о работе железнодорожного маршрута Китай - Европа, где курсируют более 17 тысяч поездов, из них 14 тысяч пересекали Синьцзян.





У нас близкое сотрудничество со странами Центральной Азии в сфере нефти и газа. В прошлом году президент Казахстана приезжал к нам, и тогда он предложил открыть третий международный пункт пропуска, который называется Аягоз - Таджин. Кроме того планируется строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, после завершения которой можно будет объединить Китай с Центральной и Западной Азией, в том числе с Ираном. Синьцзян выступает в качестве так называемого Золотого коридора Евразийского континента. Синьцзян является популярным местом для туризма: в прошлом году мы приняли 265 млн туристов, у нас очень сильное сельское хозяйство, мы производим 90% хлопка всего Китая, на наших полях мы используем полностью механизированную систему от посева до сбора урожая, мы продвигаем модернизацию", - рассказал Ма Синьжуй.





Спикер подчеркнул, что основная задача - это защита и безопасность народа.





Это самый главный аспект прав человека, если мы не можем обеспечить безопасность людей, как мы можем обеспечить права человека? Находясь здесь, вы можете увидеть , как изменяется Синьцзян: как люди чувствуют себя безопасными, счастливыми", - сказал в заключение член политбюро ЦК КПК, секретарь районного комитета КПК СУАР Ма Синьжуй.





Напомним, на семинаре обсуждались вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в СУАР, в которой проживают представители 56 национальностей и всех вероисповеданий и конфессий. Журналисты смогли посетить сельскохозяйственные, энергопроизводящие предприятия, учебные заведения, культурные, религиозные и общественные структуры.





Партийные руководители, ученые, политологи, журналисты обсудили историю развития и современную ситуацию в области свободы вероисповедания и отправления религиозных обычаев и традиций в СУАР, политики КНР по поддержанию культурных традиций проживающих в Китае народов и их религиозных традиций.





В семинаре приняли участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, из стран постсоветского пространства.