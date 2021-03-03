В Японии пожилая женщина скончалась после прививки Pfizer

Токио. 2 марта. Kazakhstan Today - В Японии после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer скончалась пожилая женщина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, передает Kazakhstan Today.

Уточняется, что 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечным препаратом Comirnaty (производство Pfizer), пишет издание "Известия"

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния.

Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.

Накануне сообщалось, что в Японии оказались непригодными к использованию свыше тысячи доз вакцины производства американской компании Pfizer из-за поломки рефрижератора, где они хранились.

В конце прошлого месяца японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата "Спутник V". Он напомнил, что эффективность этого препарата составляет 92%. Эксперт призвал рассмотреть задействование этого препарата в Японии в среднесрочной перспективе.





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