Во Франции девять пожилых людей умерли после прививки Pfizer

Париж. 22 января. Kazakhstan Today - Во Франции девять человек скончались после получения прививки от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в национальном агентстве по безопасности медикаментов, после вакцинации побочные эффекты выявлены у 135 человек, в том числе у 31 - в тяжелой форме. Пациенты испытывали головную боль, тошноту, поднималась высокая температура, пишет ИА REGNUM .

Все девять смертей произошли в домах престарелых среди пациентов с хроническими заболеваниями. В агентстве отметили, что нет оснований для связи случаев смерти с вакцинацией.

Массовая вакцинация началась во Франции 27 декабря 2020 года. Вакцину получили более 823 тыс. человек. Всего в стране выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 72 тыс. человек.

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