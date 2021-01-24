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Во Франции девять пожилых людей умерли после прививки Pfizer

23.01.2021 16228
Париж. 22 января. Kazakhstan Today - Во Франции девять человек скончались после получения прививки от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в национальном агентстве по безопасности медикаментов, после вакцинации побочные эффекты выявлены у 135 человек, в том числе у 31 - в тяжелой форме. Пациенты испытывали головную боль, тошноту, поднималась высокая температура, пишет ИА REGNUM.
 
Все девять смертей произошли в домах престарелых среди пациентов с хроническими заболеваниями. В агентстве отметили, что нет оснований для связи случаев смерти с вакцинацией.
 
Массовая вакцинация началась во Франции 27 декабря 2020 года. Вакцину получили более 823 тыс. человек. Всего в стране выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 72 тыс. человек.
 
Ранее сообщалось, что в Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer.
 
 

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