В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer

Дублин. 19 января. Kazakhstan Today - Ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, сообщил медицинский регулятор Ирландии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , Орган по регулированию медицинских товаров (HPRA) получил к 11 января в целом 81 сообщение о предполагаемых побочных эффектах, связанных с вакциной BioNTech от COVID-19.

Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят", - заявила глава HPRA Лоррейн Нолан.

Она отметила, что чаще всего вакцинированные сообщали о боли в животе, суставах и руках, а также о тошноте и усталости, некоторые жаловались на головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи.

Все эти симптомы согласуются с известными и ожидаемыми побочными эффектами, выявленными в ходе клинических испытаний, которые четко описаны в одобренной аннотации к препарату. Хотя описанные побочные эффекты относительно незначительны, конечно, они представляют неудобства для тех, кто с ними сталкивается, но они действительно быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения", - подчеркнула Нолан.

В Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.

Напомним, Кыргызстан намерен отказаться от вакцины от коронавируса компании Pfizer по техническим причинам.

Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за возможных аллергических реакций.

Le Monde сообщила о давлении на регулятора ЕС при утверждении вакцины Pfizer.

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