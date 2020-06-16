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Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

15.06.2020, 09:30 7507
Москва. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Владимир Путин написал статью, посвященную Второй мировой войне, передает Kazakhstan Today.
 
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, решение о сроках публикации материала Путин примет лично, сообщает РИА "Новости".
 
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции.
 
В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. 
 
Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.
 
Решение провести праздничные мероприятия 24 июня обусловлено тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
 
Ранее сообщалось, что парадный расчет военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона "Алабино". Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов запланирована на 15 июня.
 
 

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