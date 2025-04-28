Власти Таиланда пересмотрят безвизовый режим для иностранцев

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Тегеран. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 500 человек пострадали при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает корреспондент агентства.





Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, выросло до 516 человек", - информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.









Кроме того, сообщается, что в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека.





По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку.