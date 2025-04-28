27.04.2025, 16:43 7766
Власти Таиланда пересмотрят безвизовый режим для иностранцев
Фото: pixabai.com
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Бангкок. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Таиланда намерено пересмотреть продолжительность пребывания туристов в стране из-за случаев нарушения иностранцами местного законодательства, говорится на странице правительства в Фейсбуке.
Премьер-министр Пхэтхонгтхан Чинават недавно распорядился пересмотреть схему безвизового въезда после того, как обнаружил, что некоторые посетители нарушили закон, например, просрочили пребывание и работали незаконно", - сообщили в правительстве Таиланда.
Отмечается, что соответствующим ведомствам "настоятельно рекомендовано изучить последствия схемы безвизового въезда, особенно продолжительность пребывания, чтобы она лучше соответствовала своей цели, которая заключается в продвижении туризма".
В настоящее время безвизовый режим доступен для граждан 93 стран с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней пребывания и может быть продлен еще на один срок, не превышающий 30 дней", - уточнили в правительстве.
В прошлом году Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев.
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26.04.2025, 17:47 21956
Свыше 500 человек пострадали при взрыве в порту на юге Ирана
МВД Ирана распорядилось начать проверку
Фото: кадр из видео
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Тегеран. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 500 человек пострадали при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает корреспондент агентства.
Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, выросло до 516 человек", - информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
Кроме того, сообщается, что в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека.
По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку.
26.04.2025, 12:45 25401
В Ватикане проходят похороны папы римского Франциска
После заупокойной мессы на площади Святого Петра гроб с телом доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме
Фото: wikipedia.org
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Ватикан. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ватикане сегодня проходят похороны папы римского Франциска, который ушел из жизни после инсульта.
Заупокойная месса проходит на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан коллегии кардиналов", - информирует РБК со ссылкой на Зал печати Святого престола.
По завершении церемонии гроб с телом папы доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения.
Напомним, 21 апреля ушел из жизни папа римский Франциск.
26.04.2025, 11:05 27276
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла Дополнено
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Стамбул. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.
По информации РБК, эпицентр располагался в 17,82 км от стамбульского района Бююкчекмедже, толчок произошел на глубине 7,01 км.
Дополнено 26.04.2025, 12.30
Масштабное землетрясение, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
Регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, есть архивы еще со времен Византии. Говорить о том, что нынешнее землетрясение это предвестник более масштабного - на мой взгляд, это заявления исключительно для средств массовой информации, это в общем-то может сказать каждый, кто знает историю данного региона. Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно", - цитирует РИА Новости Эйидогана.
По его словам, утверждать, что землетрясение случится через 40-50 лет, не вполне корректно.
Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок. Последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море произошло в 1766 году", - отметил ученый.
Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.
24.04.2025, 15:02 77661
Сейсмолог прогнозирует еще более мощное землетрясение в Турции
Согласно исследованиям эксперта, землетрясение пройдет между 2045 и 2075 годами
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Стамбул. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение в Стамбуле в среду было предвестником более масштабного магнитудой 7-7,2, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.
Землетрясение в среду это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2, или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза (...) Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет, как ожидается, между 2045 и 2075 годами", - заявил эксперт.
Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.
В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Особую обеспокоенность среди населения вызывает тот факт, что высотная застройка увеличит риски при землетрясении.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
В МЧС рассказали, что из-за застройки, в городе невозможно в каждом районе создать палаточный городок на случай ЧС.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
23.04.2025, 20:39 85741
Жителей Турции призвали готовиться к новому землетрясению
Жители и государственные учреждения должны быть готовы
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Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшее время в Турции произойдет еще одно землетрясение, жители и государственные учреждения должны быть к нему готовы. Об этом заявил спикер парламента страны Нуман Куртулмуш, сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.
По его словам, новое землетрясение, которое должно произойти в Стамбуле, "уже на пороге", оно может начаться в любой момент.
Наша страна, все наши институты и организации должны быть готовы, и нам нужно преодолеть возможное землетрясение в Стамбуле с наименьшими жертвами", - сказал спикер парламента.
Власти надеются, что обойдется без последствий, добавил Куртулмуш. Он отметил, что после первого землетрясения, которое произошло в Стамбуле 23 апреля, информации и погибших и пострадавших не поступало.
Напомним, сегодня сильное землетрясение произошло в Стамбуле. Магнитуда составила 6,2 балла. После землетрясения в городе последовали афтершоки. В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что обращений от граждан страны после землетрясения в Турции не поступало.
В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
21.04.2025, 13:15 108036
Ушел из жизни папа римский Франциск
Фото: ria.ru
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Рим. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ушел из жизни папа римский Франциск. Ему было 88 лет.
О кончине понтифика объявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, сообщает РИА Новости.
В середине февраля папу госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность", - пишет источник.
Понтифика выписали из больницы меньше месяца назад - 23 марта. В воскресенье, за день до смерти, Франциск поздравил католиков с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.
Франциск (тогда еще Хорхе Марио Бергольо) был избран папой Римским в марте 2013-го, он стал первым в истории папой из Нового света (родился в Аргентине) и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы", - пишет сайт.
20.04.2025, 18:57 119821
Китай приостановил покупки сжиженного природного газа у США
Одновременно Китай нарастил ввоз газа из Австралии, Индонезии и Брунея
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Пекин. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Соединенные Штаты в 2024 году входили в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок, экспортировав в КНР 4,15 миллиона тонн этого топлива на 2,4 миллиарда долларов. Еще в январе 2025 года Поднебесная закупила у американских компаний 194,2 тысячи тонн газа на 125,4 миллиона долларов, но уже в феврале в разы меньше - 65,8 тысячи тонн на 31,4 миллиона долларов. В марте же США среди поставщиков СПГ в Китай и вовсе не было. Это стало первым подобным перерывом с июня 2022 года", - пишет источник.
Выпадающие объемы СПГ Китай компенсировал за счет увеличения закупок у соседей по региону.
Среди крупнейших поставщиков экспорт нарастила Индонезия - в 1,7 раза месяц к месяцу, до 330,7 миллиона долларов, а также Австралия - на 18%, до 778,4 миллиона долларов. Кроме того, в марте Китай возобновил импорт из Брунея - на 51 миллион долларов", - уточняет сайт.
Напомним, 10 апреля В начале апреля США объявили о новом размере пошлины для Китая. Она составит 145%.
Свое решение президент США Дональд Трамп объяснил "неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам". Пекин принял против Вашингтона ответные меры, подняв ставки на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а до этого ограничил экспорт редкоземельных элементов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров.
2 апреля американский президент объявил об импортных пошлинах от 10 до 50% для 211 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. Мировые рынки негативно отреагировали на допсборы. По словам Трампа, уже более 75 стран обратились к нему с просьбами пересмотреть решения по тарифам и торговым барьерам. С критикой по поводу введенных американских пошлин выступили несколько миллиардеров - сторонников Трампа.
9 апреля республиканец приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Эта отсрочка также не затронет Канаду и Мексику.
В ответ на действия Трампа Китай повысил пошлины на американский импорт до 125%.
19.04.2025, 17:03 133816
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Фото: REUTERS
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Иерусалим. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщает РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?