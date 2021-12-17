Вооруженные боевики захватили правительственные здания в Ливии

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Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Аль-Джамахирия", захват правительственных зданий произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.
Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи", - сообщает агентство, не приводя подробностей о принадлежности захвативших госучреждения к какой-либо из действующих в Триполи группировок.
По данным агентства, несколько районов ливийской столицы оказались обесточены.
19 марта 2011 года на Ливию упали первые европейские и американские бомбы и ракеты. 20 октября был убит лидер страны Муаммар Каддафи. С этого момента началась западная интервенция в Ливию, закончившаяся полным разрушением страны и доведением ее до средневекового состояния. Подробнее - в материале KAZAKHSTAN TODAY "Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию".