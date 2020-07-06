ВОЗ прекратила испытания ряда препаратов, которые включены в протокол лечения больных COVID-19 в РК

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Женева. 5 июля. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и Лопинавира / Ритонавира (антиретровирусный препарат) на госпитализированных пациентах с коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте организации.

Согласно документу, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи, сообщает ТАСС

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и Лопинавир / Ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

17 июня эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо уже заявляла об остановке испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом.





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