ВОЗ прекратила испытания ряда препаратов, которые включены в протокол лечения больных COVID-19 в РК

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Согласно документу, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи, сообщает ТАСС.
Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и Лопинавир / Ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.
17 июня эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо уже заявляла об остановке испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Минздрав РК выпустил десятую редакцию клинического протокола для лечения пациентов с КВИ, в который были включены: Лопинавир/Ритонавир, Хлорохин или Гидроксихлорохин, Ремдесивир, Фавипиравир.
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