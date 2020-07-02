Минздрав РК выпустил десятую редакцию клинического протокола для лечения пациентов с КВИ

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана обновило и выпустило десятую редакцию клинического протокола диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-19", передает Kazakhstan Today.

Согласно клиническому протоколу , основная терапия COVID-19 - это симптоматическая терапия, включающая в себя лечение, направленное на устранение симптомов: лихорадки, кашля, одышки, интоксикации. При симптоматической терапии в основном используются жаропонижающие препараты и другое", - сказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на экспертном брифинге "Увеличение охвата диагностикой COVID-19. Поставки лекарств и средств индивидуальной защиты в условиях роста спроса населения" в Службе центральных коммуникаций.

В связи с ограниченностью доказательной базы по лечению COVID-19, применение этиотропных препаратов и вмешательств в исключительном порядке (off- label) допустимо при подписании пациентами информированного согласия и в случае, если потенциальная польза для него превысит риск применения. По ее словам, этиотропные препараты назначаются для снижения вирусной нагрузки, поэтому очень важен ранний старт терапии в рамках терапевтического окна (в первые 72 часа от начала клинических проявлений до развития распространенного процесса в легких).

При бессимптомной и легкой формах заболевания на амбулаторном уровне этиотропная терапия не проводится. При крайне тяжелом/критическом течении назначение этиотропных препаратов не влияет на исход заболевания, приоритетным является борьба с осложнениями. Применение этиотропного лечения COVID-19 у пациентов, имеющих два или более хронических заболевания (коморбидные пациенты), требует тщательного подбора препаратов с учетом лекарственного взаимодействия", - отметила вице-министр.

Она перечислила основные препараты для этиотропной терапии, предположительно влияющие на COVID-19 включены в клинический протокол: Лопинавир/Ритонавир, Хлорохин или Гидроксихлорохин, Ремдесивир, Фавипиравир. Возможны их комбинации.

Кроме того, на текущий момент появилась возможность рекомендовать назначать лицам со среднетяжелым течением COVID-19 этиотропное лечение уже до госпитализации в инфекционный стационар и предусматривает включение в схему лечения на амбулаторном уровне таких препаратов, как Гидроксихлорохин и Лопинавир/Ритонавир.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, всего в РК зарегистрировано 41 065 бессимптомных и симптомных случаев COVID-19 в целом. За сутки зарегистрировано 1604 случая. Выписаны с выздоровлением - 13 558 больных, за сутки - 550. При этом зарегистрировано 188 летальных случаев.

На сегодняшний день продолжают лечение 27 319 больных, в том числе 249 детей. Получают лечение в стационаре - 11 242, на амбулаторном наблюдении - 16 077.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 489 новых случаев с симптомами, прирост составил 2,2%. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Алматы - 86 (2,3%) и Нур-Султане - 56 (1,5%). Наибольший прирост отмечается в ВКО - 52 (6,6%) и Павлодарской области - 43 (5,8%). Бессимптомных случаев за прошедшие сутки - 1115, прирост - 6,0%

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