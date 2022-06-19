ВОЗ: в мире зафиксировано более 2,1 тысячи случаев заболевания оспой обезьян

ЖЕНЕВА. 11 ИЮНЯ - Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 8 июня из 28 стран в ВОЗ поступили сообщения о 1285 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян и одном предполагаемом случае", - отметили в ВОЗ, пояснив, что число подтвержденных случаев сейчас на 505 больше, чем было зафиксировано в предыдущем информационном бюллетене неделю назад.
В ВОЗ обратили внимание, что "во время нынешней вспышки многие случаи не представляют при их описании классической клинической картины для оспы обезьян", для которой характерны жар и увеличение лимфатических узлов "с последующим появлением сыпи, сконцентрированной на лице и конечностях". Среди нетипичных проявлений фиксируемых сейчас случаев болезни - наличие небольшого числа пораженных участков кожи, а также появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы, информирует ТАСС
.
Больше всего заразившихся выявлено в Великобритании - 321. Далее следуют Испания (259), Португалия (191), Германия (113), Канада (110), Франция (66), Нидерланды (54), США (40), Италия (29) и Бельгия (24). В остальных 18 странах число случаев не превышает 20. По мнению экспертов, внезапное появление болезни в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что "могла происходить скрытая передача [вируса], продолжавшаяся неопределенное время, прежде чем произошел рост заражений".
ВОЗ расценивает риск распространения оспы обезьян в глобальном масштабе как "умеренный".
Что касается эндемичных для вируса оспы обезьян стран, то с начала 2022 года в ВОЗ поступили сведения в общей сложности о 1536, предположительно, заразившихся этим вирусом. Лабораторным путем подтверждены только 59 случаев заражения. В 72 случаях болезнь закончилась летальным исходом. Больше всего случаев заражения и смерти за этот период зафиксировано в Демократической Республике Конго (ДРК) - 1356 и 64 соответственно.
Пандемию обезьяньей оспы предсказали
американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.
Российские ученые считают
, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
Российский доктор биологических наук Анча Баранова считает, что оспа обезьян перешла
к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета.