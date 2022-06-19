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ВОЗ: в мире зафиксировано более 2,1 тысячи случаев заболевания оспой обезьян

18.06.2022, 13:56 3516
ВОЗ: в мире зафиксировано более 2,1 тысячи случаев заболевания оспой обезьян
Фото: epositphotos
ЖЕНЕВА. 18 ИЮНЯ - В 42 странах мира подтверждено 2103 случая заболевания оспой обезьян. Об этом сообщается в еженедельном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 15 июня имеются сведения в общей сложности о 2103 лабораторно подтвержденных случаях и об одном вероятном, включая одну смерть", - приводит ТАСС заявление.

 
В ВОЗ добавили, что случаи заболевания выявлены в пяти регионах ВОЗ.
 
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.
 
15 июня в Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.
 
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики. 
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

новости по теме

Экс-президента Кыргызстана оправдали по двум уголовным делам

16.06.2022, 19:51 9576
БИШКЕК. 16 ИЮНЯ - В Первомайском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по двум уголовным делам в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмазбека Атамбаева обвиняли в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо", сообщает 24.kg.
 
Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков оправдал Алмазбека Атамбаева по обоим уголовным делам за отсутствием состава преступления. 
 
В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
 
 

В Бишкеке проходит митинг против строительства биолаборатории в РК

16.06.2022, 15:04 11561
В Бишкеке проходит митинг против строительства биолаборатории в РК
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 16 ИЮНЯ - В Бишкеке в сквере имени Максима Горького проходит митинг против строительства биолаборатории в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает sputnik.kg, митингующие выступают против строительства биолаборатории и подчеркивают, что она будет располагаться у границ Кыргызстана и что Бишкек находится в 80 километрах от объекта. 
 
На акцию пришли несколько десятков человек. Они держат плакаты "Нет биолабораториям США у границ Кыргызстана", "Остановить строительство биолаборатории в Кордае (Республика Казахстан - Прим. ред.) - у наших границ". 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области. 
 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 

 
Также в Алматы находится построенная при поддержке США лаборатория. Как отмечают власти РК, она работает в интересах республики.
 

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

 

В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

15.06.2022, 20:30 14616
ТБИЛИСИ. 15 ИЮНЯ - В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщает РИА Новости.
 
Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения.
 
Заболевший путешествовал по Европе. На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми он контактировал, но пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.
 
На 11 июня Всемирная организация здравоохранения располагала сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505.
 
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики.
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона. 
 
Российский доктор биологических наук Анча Баранова считает, что оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета.
 

Россия предлагает отменить трансграничный механизм помощи Сирии

15.06.2022, 10:25 16931
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале переговоров в астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пока подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима мы не видим. Этот механизм действительно создавался как временная мера. Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через Дамаск", - сказал Лаврентьев.

 

Все обязательства по реализации проектов раннего восстановления, которые были обещаны еще год назад, со стороны Запада выполнены не были, поэтому в этих условиях мы, наверное, будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма", - цитирует спецпредставителя РИА Новости.

 
При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что возможна и выработка новых механизмов.
 

Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом осенью в Казахстане

14.06.2022, 21:09 19576
ВАТИКАН. 14 ИЮНЯ - Папа римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах", - цитирует понтифика газета La Stampa.

 
Папа римский напомнил, что должен был встретиться с патриархом в июне в Иерусалиме, но встречу было решено перенести. Он понадеялся, что встретится с главой РПЦ в Казахстане и поговорит с ним "как с пастырем".
 
В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском.
 
31 мая заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди встретился в папой римским Франциском.
 

Председатель КНР подписал директиву о невоенных операциях

14.06.2022, 19:26 21016
ПЕКИН. 14 ИЮНЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин подписал свод положений, разрешающий невоенное использование вооруженных сил для защиты и безопасности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Свод положений для армейских действий невоенного характера вступает в силу с 15 июня, сообщает "Синьхуа".
 
Свод положений состоит из шести глав и 59 статей. Он станет правовой базой для армейских действий невоенного характера. Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе.
 
Свод положений вступает в действие с 15 июня 2022 года.
 

Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС

14.06.2022, 12:31 23046
ТАШКЕНТ. 14 ИЮНЯ - Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином этой страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Ташкенте во вторник проходит заседание Совета национальных координаторов ШОС.
 

Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

 
Он уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено советом министров Республики Беларусь, информирует РИА Новости.
 
В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС.
 

За неделю выявлено 505 новых случаев оспы обезьян у человека в неэндемичных странах

11.06.2022, 21:16 31571
ЖЕНЕВА. 11 ИЮНЯ - Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 8 июня из 28 стран в ВОЗ поступили сообщения о 1285 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян и одном предполагаемом случае", - отметили в ВОЗ, пояснив, что число подтвержденных случаев сейчас на 505 больше, чем было зафиксировано в предыдущем информационном бюллетене неделю назад.

 
В ВОЗ обратили внимание, что "во время нынешней вспышки многие случаи не представляют при их описании классической клинической картины для оспы обезьян", для которой характерны жар и увеличение лимфатических узлов "с последующим появлением сыпи, сконцентрированной на лице и конечностях". Среди нетипичных проявлений фиксируемых сейчас случаев болезни - наличие небольшого числа пораженных участков кожи, а также появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы, информирует ТАСС.
 
Больше всего заразившихся выявлено в Великобритании - 321. Далее следуют Испания (259), Португалия (191), Германия (113), Канада (110), Франция (66), Нидерланды (54), США (40), Италия (29) и Бельгия (24). В остальных 18 странах число случаев не превышает 20. По мнению экспертов, внезапное появление болезни в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что "могла происходить скрытая передача [вируса], продолжавшаяся неопределенное время, прежде чем произошел рост заражений".
 
ВОЗ расценивает риск распространения оспы обезьян в глобальном масштабе как "умеренный".
 
Что касается эндемичных для вируса оспы обезьян стран, то с начала 2022 года в ВОЗ поступили сведения в общей сложности о 1536, предположительно, заразившихся этим вирусом. Лабораторным путем подтверждены только 59 случаев заражения. В 72 случаях болезнь закончилась летальным исходом. Больше всего случаев заражения и смерти за этот период зафиксировано в Демократической Республике Конго (ДРК) - 1356 и 64 соответственно.

Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.

Российский доктор биологических наук Анча Баранова считает, что оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета.
 

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