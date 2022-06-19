ВОЗ: в мире зафиксировано более 2,1 тысячи случаев заболевания оспой обезьян

ПЕКИН. 14 ИЮНЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин подписал свод положений, разрешающий невоенное использование вооруженных сил для защиты и безопасности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Свод положений для армейских действий невоенного характера вступает в силу с 15 июня, сообщает " Синьхуа ".

Свод положений состоит из шести глав и 59 статей. Он станет правовой базой для армейских действий невоенного характера. Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе.

Свод положений вступает в действие с 15 июня 2022 года.