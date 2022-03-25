Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биооружия на Украине

МОСКВА. 24 МАРТА - Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, пишет РИА Новости.
Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине", - сказал Конашенков.
Он также сообщил, что в ближайшее время Минобороны РФ представит оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект "Ю-Пи-2" разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне.
Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы", - сказал Конашенков.
По его словам, "эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций". "Например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих", - добавил он.
Обо всех документально подтвержденных фактах будет рассказано на специальном брифинге.
Ранее в Минобороны России заявляли, что на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий.
Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения.
По данным МИД РФ, в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США.
Отметим, что в Алматы действует референс-лаборатория, построенная при поддержке Пентагона. По словам главы МИД РК Мухтара Тлеуберди, указанная лаборатория была построена на грант США, которые предоставили средства и оборудование. "Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди.