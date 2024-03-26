Взорвать "Мону Лизу" и памятники искусства в Лувре угрожали злоумышленники

Президент Франции после теракта в Подмосковье собрал Совет по обороне и национальной безопасности

Фото: unsplash.com

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Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После теракта в российском "Крокус Сити Холле" власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.





После теракта в Москве президент Республики собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Учитывая заявление "Исламского государства"* о совершении теракта и угрозу, нависшую над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов", - цитирует РБК премьер-министра.





Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.





Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.





В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.





По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.





* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.