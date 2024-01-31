Вандалы залили супом "Мону Лизу" в Лувре  

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Париж. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель организации Максим Бюизар.





Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и "малой короны" Парижа (...) Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу", - цитирует его РИА Новости.





По словам Бюизара, блокада начнется в ночь на понедельник, фермеры намерены держать под контролем ведущие в город дороги "сколько необходимо", чтобы там почувствовалась нехватка продукции.





Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории", - заявил он.





Напомним, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и против роста финансовой нагрузки на производство.





Между тем в мае в Алматинской области сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, высоких цен на дизельное топливо, нехватки государственных субсидий и другие.





По словам жителя села Нарынколь Райымбекского района Искака Омиралиева, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не пускают на свою территорию скот местных жителей, а сами пастбищами не пользуются.





Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек подчеркнул, что в Казахстане ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. В частности, в Алматинской области в госсобственность возвращено 44 тысячи га земель.