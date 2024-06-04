В Казахстане количество новых машин сократилось на 15%   

Говядина подорожала на 6,5%, баранина - на 5,4%, конина - на 3,7%, птица - на 3,3%

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта текущего года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 6% в годовой динамике. В том числе мясо и птица подорожали на 5,4%, колбасы - на 6,3%, изделия из мяса - на 7,8%, сообщает - По итогам марта текущего года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 6% в годовой динамике. В том числе мясо и птица подорожали на 5,4%, колбасы - на 6,3%, изделия из мяса - на 7,8%, сообщает energyprom.kz





В частности, говядина выросла в цене на 6,5%, свинина - на 6,4%, баранина - на 5,4%, конина - на 3,7%, птица - на 3,3%. Вареная и полукопченая колбаса подорожала на 6,2%.





В региональном разрезе цены на мясо и мясопродукты сильнее всего выросли в Акмолинской области: на 11,8% за год. В пятерку регионов, где наблюдалось наибольшее удорожание, также вошли Восточно-Казахстанская, Атырауская, Улытауская и Абайская области. Наименьший рост цен в секторе был отмечен в Шымкенте, а также в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.









В марте говядина в среднем по стране продавалась по 2,7 тыс. тенге за кг, баранина - по 2,8 тыс. тенге, свинина - по 2,3 тыс. тенге, конина - по 3 тыс. тенге, куры - по 1,5 тыс. тенге, вареная колбаса - по 2,9 тыс. тенге, полукопченая колбаса - по 3,5 тыс. тенге.









По итогам января-марта 2024 года в Казахстане произвели 20,3 тыс. тонн свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 13,9% больше, чем годом ранее.





В региональном разрезе наибольший объем производства пришелся на Актюбинскую область: 3,5 тыс. тонн, годовой рост - на 24,8%. В пятерке лидирующих регионов также оказались Костанайская (3,1 тыс. тонн), Северо-Казахстанская (2,8 тыс. тонн), Павлодарская (2,6 тыс. тонн) и Акмолинская (1,8 тыс. тонн) области.









В целом производство животноводческой продукции за январь-март текущего года в плюсе. К примеру, вырос выпуск куриных яиц: на 1,4% за год, до 935,4 млн штук. Надои коровьего молока в хозяйствах составили 347,2 тыс. тонн - на 9,6% больше, чем годом ранее. Производство крупных шкур увеличилось на 3,8% за год, до 227,4 тыс. штук, мелких - на 4,3%, до 348,4 тыс. штук.



