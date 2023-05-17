Какие вызовы стоят перед странами Центральной Азии

Фото: Посольство КНР в РК

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За последнее время США, несмотря на решительную оппозицию и строгие протесты, беспричинно вышли за границы дозволенного Китаем, вступили в сговор с властями Демократической прогрессивной партии о.Тайваня. Они попустительствовали встрече спикера палаты представителей США Маккарти с бежавшей в Соединенные Штаты под видом "транзита" главой о.Тайваня Цай Инвэнь, продолжая поставлять оружие и боеприпасы о.Тайваню. Часто приходится слышать странные и абсурдные заявления США о том, что Китай бросает вызов так называемому международному порядку, основанному на правилах, пытается с помощью силы или угроз в одностороннем порядке изменить текущую обстановку в Тайваньском проливе, а также подрывает мир и стабильность в районе пролива. Некоторые страны сбивают общественность с толку, выдавая черное за белое, заявляют о том, будто они против применения силы для изменения статуса-кво Тайваньского пролива, но при этом всячески интернационализируют тайваньский вопрос. Соединенные Штаты и некоторые другие страны, а также тайваньские сепаратистские силы пытаются раздуть тайваньский вопрос, создавая "постоянный разрыв" между двумя берегами. В действиях США обнаружено вероломство и притязание.





Каково историческое происхождение тайваньского вопроса? Остров Тайвань - провинция Китая, с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая. Около в 610 г. н.э. прибрежные жители материкового Китая начали переселяться на острова Пэнху на Тайване. В 12-м веке китайская династия Сун отправила чиновников на острова Пэнху на Тайване. В 1335 году династия Юань как центральное правительство Китая официально учредила административную власть на Тайване и начала активно управлять. В 1895 году Япония вынудила цинское правительство, потерпевшее поражение в китайско-японской войне, узурпировать Тайвань и острова Пэнху. В 1943 году правительства Китая, США и Великобритании приняли Каирскую декларацию, объявив о возвращении Тайваня и островов Пэнху Китаю. В июле 1945 года Китай, США и Великобритания подписали Потсдамскую прокломацию, подтверждая, что "условия Каирской декларации будут выполнены". В августе того же года Япония объявила о принятии Потсдамской прокламации и безоговорочной капитуляции. Тайвань был освобожден в октябре того же года и вновь вернулся в состав территории Китая. К настоящему времени Тайвань и острова Пэнху вернулись под суверенную юрисдикцию Китая, и их статус в составе Китая подтвержден юридически, политически и фактически. Вскоре после этого в связи с продолжением гражданской войны в Китае и вмешательством внешних сил обе стороны Тайваньского пролива впали в ненормальное состояние многолетней политической конфронтации, и возник тайваньский вопрос.





Каков реальный статус-кво в Тайваньском проливе? Обе стороны пролива принадлежат Китаю, то есть Тайвань является частью территории Китая. Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены. Таков реальный статус-кво в Тайваньском проливе. Возвращение Тайваня в состав Китая является важным компонентом международного порядка после Второй мировой войны, о чем черным по белому сказано в Каирской и Потсдамской декларациях. Принцип "одного Китая" является преобладающим консенсусом международного сообщества и общепризнанным базовым принципом международных отношений, подтвержденным в резолюции № 2758 26-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также политическая основа установления и развития дипломатических отношений между Китаем и соответствующими странами.





Кто пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе? Главными виновниками подрыва статуса-кво в Тайваньском проливе являются сепаратистские силы "независимости Тайваня" и внешнее вмешательство. Сепаратистские силы "независимости Тайваня" игнорируют интересы населения о.Тайваня, отказываются признать "Консенсус 1992 года", воплощающий принцип "одного Китая", непрерывно прилагают усилия, направленные на продвижение "постепенной независимости Тайваня". Они активно внедряют "декитаизацию" и стремятся создать "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" в целях достижения независимости с опорой на США. Соединенные Штаты и другие силы внешнего вмешательства выдают черное за белое, полностью игнорируют принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и вступают в сговор с сепаратистами за "независимость Тайваня", постоянно размывают и опустошают принцип "одного Китая", бессмысленно поставляют оружие острову Тайваню, дискредитируют Китай как сторону, "меняющую статус-кво", намеренно "используют вопрос Тайваня как инструмент сдерживания Китая", даже сравнивая этот вопрос с кризисом Украины, интернационализируя внутренние дела Китая в целях умышленной провокации конфликтов и подрыва мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.





Как сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе? Принцип "одного Китая" отстаивает статус-кво в Тайваньском проливе. Нарушение принципа "одного Китая" значит изменение статуса-кво. "Независимость Тайваня" непримирима, как огонь и вода, с миром и стабильностью в Тайваньском проливе. Чтобы сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, необходимо безоговорочно придерживаться принципа "одного Китая" и противостоять "независимости Тайваня" и иностранному вмешательству. Те, кто говорит о мире в Тайваньском проливе, при этом отказываясь противостоять "независимости Тайваня", на самом деле попустительствуют и поддерживает сепаратистскую деятельность, что неизбежно окажет серьезное влияние на мир и стабильность в Тайваньском проливе.





Остров Тайвань с древних времен принадлежит Китаю, это имеет ясно историческое и четко правовое обоснование. Вопрос Тайваня исключительно принадлежит внутреннему делу Китая, является ядром коренных интересов Китая. В отчете 20-го Всекитайского съезда КПК четко написано: "Тайвань - это китайский Тайвань. Тайваньский вопрос является собственным делом китайцев, которое должно быть решено самими китайцами. Курс "мирное воссоединение, одна страна - две системы" является наилучшим способом для объединения двух берегов Тайваньского пролива, а также наиболее выгодным вариантом для соотечественников с обоих берегов и китайской нации в целом".





Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. Обе стороны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга и всегда развивают двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равенства. Президент К.К. Токаев и МИД Казахстана неоднократно публично заявляли, что твердо поддерживают принцип одного Китая и четко выступают против "независимости Тайваня". В сентябре 2022 года в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан главы государств подписали и опубликовали "Совместное заявление КНР и Казахстана по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами". Лидеры наших стран подчеркивают, что cтороны продолжат оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также другим вопросам, представляющим коренные интересы cторон. Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, как это гласит резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Казахстанская сторона выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме, поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами и все усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения Китая. Китайская сторона твердо поддерживает самостоятельно избранный путь развития Казахстана и меры, предпринимаемые правительством Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития.





2023 год - это первый год очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие выдвижения в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Пользуясь этой возможностью, Две страны под стратегическим руководством глав государств будут и впредь твердо поддерживать коренные интересы друг друга и углублять сотрудничество в различных областях, совместно защищать международную справедливость и правду, привносить стабильность и позитив в мирное развитие в нынешнее нестабильное время.





Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо