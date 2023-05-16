Конференция крупнейших инвесторов из более чем 40 стран мира проходит в Алматы

Фото: Сергей Непша

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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начала работу международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ЕSG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIАP), передает корреспондент агентства.





В конференции принимают участие свыше 240 делегатов и гостей из более чем 40 стран. Это крупнейшие инвесторы из Юго-Восточной Азии, Европейского союза, Латинской Америки, Африки и с Ближнего Востока, из Новой Зеландии, Канады, Турции, Японии, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Великобритании и США, а также представители международных организаций, включая ООН", - сообщили в Евразийском банке развития.





В первый день конференции состоится специальная сессия "Инвестиции как драйвер устойчивого роста в Центральной Азии: роль и приоритеты институтов развития".





Докладчики: президент и главный исполнительный директор Африканской финансовой корпорации Самайла Зубаиру, генеральный директор по операциям в частном секторе Азиатского банка развития (АБР) Сюзанна Габури, вице-президент и главный специалист по рискам Нового банка развития Анил Кишора, вице-президент FONPLATA Мариана Прадо Нойя и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. Модератор специальной сессии - основатель и главный редактор BNE IntelliNews Бен Арис.





Сергей Непша





Участники сессии обсудят ключевые вызовы, стоящие перед странами Центральной Азии, и приоритеты институтов развития для реализации инвестиционного и экспортного потенциала региона.





В условиях динамичного развития экономики и региональной торговли стран Центральной Азии повышается инвестиционная привлекательность региона. За 20 лет объем входящих инвестиций увеличился в 17 раз, составив 211 млрд долларов.





Казахстан среди 190 стран региона имеет наилучшие позиции, занимая 25-е место в рейтинге Doing Business 2020, поднявшись на 57 позиций за 15 лет. Казахстан привлек наибольший объем ПИИ в регионе - 75% объема ПИИ, поступивших в регион, приходится на экономику этой страны. Всего за последние 30 лет экономика Казахстана получила более 370 млрд долларов иностранных инвестиций.





Программы и финансовая поддержка международных банков и других институтов развития способствуют устойчивому социально-экономическому развитию стран региона, реализации моделей долгосрочного экономического сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов, дальнейшему раскрытию инвестиционного экспортного потенциала стран Центральной Азии.





В рамках серии мероприятий 15 мая пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях.





На специальной сессии 16 мая спикеры представят инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.