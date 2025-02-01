Темпы роста экономик ЕАЭС превышают общемировые и опережают ЕС

Фото: Акорда

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Казань, где проходит марафон крупных международных встреч на высшем уровне, стала площадкой для обсуждения будущего мира и улучшение геополитического ландшафта. В первый день саммита проходило полноформатное заседание стран, непосредственно входящих в БРИКС, где обсуждались вопросы повышения качества межбанковского взаимодействия, создание более надежных систем финансовых переводов, развитие экономик и продвижения торговли на более выгодных прозрачных условиях, увеличения доли расчетов за поставки товаров в национальных валютах. Это путь к сокращению затрат при торговле и, следовательно, к удешевлению товаров, сообщает ИАЦ "Кабар".





Для реализации совместных инфраструктурных проектов страны БРИКС создали Новый банк развития, где страны-партнеры смогут получать кредиты по минимальным ставкам. Сейчас ведется активная работа по изысканию и направлению в этот институт финансовых ресурсов, чтобы дружественные государства имели возможность использовать потенциал и капитал развитых экономик для развития новых трансграничных транспортных коридоров, реализации масштабных энергетических программ, создание производственных и сельскохозяйственных кластеров. Одним словом, закладываются основы всего того, что прорисовывает перспективы полноформатного развития и взаимодействия, основанные на взаимной выгоде и уважении друг к другу.





Одним из важных направлений деятельности станет обеспечение населения стран-партнеров не только качественным, но и доступным продовольствием. Как отметил председательствующий на саммите президент России Владимир Путин, появится специальная "зерновая биржа", которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, а впоследствии может быть трансформирована в полноценную товарную биржу.





Запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО поможет выработать общую позицию стран по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы", - сообщил он.





Фото: Акорда





Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на саммите сказал коллегам, что БРИКС вдохновляет мир двигаться в направлении позитивного сотрудничества. Он также сделал особый акцент на том, что развитие и расширение трансграничных платежей будет только на руку активно набирающему обороты партнерству.





Индия высоко оценивает глобальное взаимодействие в формате БРИКС, ставшей одной из ключевых площадок для диалога и обсуждения тем мировой повестки", - обозначил Нарендра Моди.





Иными словами, повестка БРИКС исключительно мирная и созидательная. Чтобы каждый имел возможность извлечь для себя пользу от многопланового многоуровневого взаимодействия. Если лидеры стран и обсуждали международную напряженность, то только с точки зрения необходимости скорейшего урегулирования конфликтов и преодоления разногласий политико-дипломатическим путем.





Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рассказал о стремлении к такому принципу, как неделимая безопасность и отказ об блокового мышления.





Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru





Важно продвигать мирную повестку БРИКС во имя защиты общей безопасности. Лишь реализация концепции общей, совместной безопасности поможет выйти на путь всеобщей безопасности. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и государства глобального Юга создали группу "друзей мира". Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира", - подчеркнул лидер Китая.





БРИКС сегодня, это девять стран с солидным объемом экономик и большим потенциалом развития. Объединение, созданное в 2011 году по инициативе Бразилии, России, Индии и Китая, в 2011 году пополнилось Южно-Африканской Республикой, а с начала текущего года к нему присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Численность населения стран БРИКС составляет 3,5 млрд человек или 45% населения планеты, а доля этих государств в мировом ВВП составляет рекордные 37,3% и наблюдается тенденция к росту этого показателя в ближайшие годы.





При этом тенденция такова, что клуб стран-партнеров будет расширяться. В той или иной степени к выстраиванию отношений на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды проявляют интерес более 30 государств. Для участия в работе саммита в формате "БРИКС +", это уже отдельная часть политического переговорного марафона, в Казань прибыли все лидеры Центральной Азии, руководители стран Кавказа и Ближнего Востока, делегации из Африки и Южной Америки, некоторые европейские лидеры, всего представители около 40 государств и главы международных организаций, в том числе ООН.





Фото: Алексей Даничев/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru





Пленарное заседание крупного международного форума в Казани было посвящено теме справедливого глобального развития и безопасности. Клуб стран БРИКС никому себя не противопоставляет, не преследует цели создать какой-либо противовес третьим странам, партнеры выстраивают более удобные, эффективные и понятные механизмы взаимодействия для выстраивания выгодного торгово-экономического сотрудничества.





Как заявил в своем выступлении на саммите президент Кыргызстана Садыр Жапаров, наша республика готова внести свой посильный вклад в решение ключевых вопросов БРИКС и заинтересована в тесной работе со странами организации.





Кыргызстан выступает за справедливый и недискриминационный международный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям. Убежден, что разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей БРИКС, новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей, совершенствование платежной инфраструктуры будут способствовать росту и эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе", - сказал Садыр Жапаров.





Также лидер Кыргызстана констатировал, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с Новым банком развития, особенно в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития, как в странах БРИКС, так и в других развивающихся государствах. Он выразил надежду, что роль банка будет возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам, в том числе изменению климата. Этот процесс особенно губителен для горных регионов, где температура повышается быстрее, чем в среднем на планете, что чревато сокращением площади ледников, и как следствие затяжными периодами жары и засух в Центральной Азии.





Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что республика заинтересована в расширении практического взаимодействия со странами БРИКС в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, энергетика, электронная торговля. Кроме того, Ташкент видит для себя значительные перспективы в сфере инвестиционного сотрудничества с партнерами по организации.





Намерены установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов", - сказал Шавкат Мирзиёев





Фото: Акорда





Глава Казахстана продемонстрировал результативность сотрудничества со странами организации, озвучив статистические данные. Торговля с государствами БРИКС, как подсчитали в Астане, составляет почти половину в общем объеме товарооборота. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул заинтересованность в запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Развитие транспортного каркаса и создание новых логистических цепочек, еще одна важная тема, обозначенная главой Казахстана.





Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государства. Уверен, саммит БРИКС в Казани войдет в историю как важная веха на пути к лучшему, более справедливому миру", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны выстраивать конструктивные отношения с БРИКС для достижения целей устойчивого развития.





Турция с решительностью хочет развивать диалог с БРИКС. Эта площадка вносит уникальный вклад в построение справедливого миропорядка", - подчеркнул президент Эрдоган.





Фото: Акорда





Итог таков, что порядка тридцати государств заинтересованы не только в диалоге с БРИКС, но и выражают желание и готовность стать партнерами организации. Платформа для международного взаимодействия по широкому спектру вопросов развития показала свою востребованность и актуальность, как альтернатива в условиях турбулентности и глобальной нестабильности. БРИКС называют клубом стран по интересам, но взгляды на будущее и видение перспектив у этих государств по многим направлениям очень схожи. Саммит в Казани создал основу для объединения усилий и устремлений для достижения общих целей развития и формирования широкого пространства доверия, сотрудничества и безопасности.





Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"





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