Фото: посольство КНР в РК

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Синьцзян является центральным регионом древнего Шелкового пути. Он был важным узлом, соединяющим Восток и Запад с древних времен. Обмены между Синьцзяном и Казахстаном в различных областях имеют долгую историю. В новую эпоху СУАР были достигнуты большие исторические достижения в экономическом и социальном развитии. Практическое сотрудничество между Синьцзяном и Казахстаном процветает, а качественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" продолжает совершать прорывы. Синьцзян вносит "Синьцзянский вклад" в китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство и развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах.





Синьцзян добился замечательных успехов в развитии





СУАР расположен на северо-западе Китая, в глубине Евразии. Площадь территории Синьцзяна - 1 млн 664 тысячи 900 квадратных километров. Это крупнейший провинциальный административный район Китая по площади, что примерно составляет шестую часть сухопутной территории Китая. Он граничит с восемью государствами, в том числе с Россией, Монголией и Казахстаном. На этой красивой и плодородной земле в единстве и гармонии живут 56 народов.





Спустя 75 лет со дня образования КНР, особенно в новую эпоху, экономическое и социальное развитие Синьцзяна продолжает содействовать историческим достижениям. В 2023 году ВВП Синьцзяна вырос на 6,8% в годовом исчислении, а темпы роста большинства экономических показателей были одними из самых высоких по всей стране. Новый объем производства зерна составил 3,057 млн ​​тонн, что составляет 34,4% общенационального прироста. Общий объем производства хлопка составил 91% от общего объема по стране. Нефтяной и газовый эквивалент занимает первое место в стране третий год подряд. Добыча сырого угля составило 457 миллионов тонн, заняв первое место в стране по темпам роста. Экспорт угля Синьцзяна превысил 100 миллионов тонн, а экспорт электроэнергии Синьцзяна достиг 126,3 миллиарда киловатт-часов. В 2023 году объем импорта и экспорта Синьцзяна составил 357,33 млрд юаней, увеличившись на 45,9%. Среди них объем импорта и экспорта между Синьцзяном и странами-участницами инициативы "Одного пояса и одного пути" увеличился на 47,8% что составляет 94% объема торговли Синьцзяна, а объем импорта и экспорта между Синьцзяном и странами Центральной Азии увеличился на 53%, что составляет более 80% объема торговли Синьцзяна. Проходит через территорию Синьцзяна более 14397 поездов Китай-Европа (Центральная Азия), которые занимали более половины доли по всей стране, достигнув прироста на 8,5% в годовом исчислении. А количество поездов Китай-Европа отправленные из Синьцзяна превысило 1518, и их количество достигло 5,4% в годовом исчислении.





В первые два месяца 2024 года экономическое и социальное развитие Синьцзяна продолжает стремительно расти. Добавленная стоимость промышленности выше установленной нормы увеличилась на 9,4% в годовом исчислении, а объем инвестиций в основные средства увеличился на 13,2% в годовом исчислении. Синьцзян имеет торговые отношения со 186 странами и регионами по всему миру, общий объем внешней торговли составляет 63,69 млрд юаней, что на 51,4% больше чем в прошлом году, что на 42,7% выше темпа роста по всей стране. Объем импорта и экспорта между Синьцзяном и 5 странами Центральной Азии составил 43,74 млрд юаней, что на 33% больше, чем в прошлом году.





Большие достижения в экономическом и социальном развитии Синьцзяна обусловлено стратегией Коммунистической партии Китая по управлению Синьцзяном и неразрывно связано с бескорыстной помощью народа всей страны, является непростым результатом совместной борьбы всех народов Синьцзяна.





Нравственные речи Запада - обман





Развитие Синьцзяна становится все лучше и лучше, но настроение некоторых людей в некоторых странах становится все хуже и хуже, и они сделали ряд сенсационных заявлений, которые путают добро и зло. Так называемый "принудительный труд" в Синьцзяне - это полностью ложь века, сфабрикованная антикитайскими силами с целью создания "вынужденной безработицы" и "принудительного возврата к бедности" в Синьцзяне. Это типичный пример нарушения прав человека под лозунгом "защита прав человека". По сути, это американские политики подрывают стабильность Синьцзяна, это инструмент американских политиков для дестабилизации обстановки в Синьцзяне, сдерживания развития Китая. Это не только серьезно нарушает права человека жителей Синьцзяна, но и серьезно подрывает стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, а также серьезно дестабилизируют международные экономические и торговые правила. Полагаться на свои собственные руки, чтобы есть, и жить хорошей жизнью благодаря собственному труду - на такой род сражения никто не имеет права тыкать пальцем. Международное сообщество должно решительно противостоять неправильным действиям США, которые под предлогом используют "права человека" для клеветы и очернения других стран, вмешательства во внутренние дела других стран, подавления предприятий других стран и сдерживания развития других стран. Независимо от того, как некоторые люди фабрикуют ложь о "принудительном труде" и "геноциде" в Синьцзяне, они не могут изменить реальность, что все больше и больше людей видят сквозь их ложь.





Оглядываясь назад на Соединенные Штаты, главную родину этих слухов, можно сказать, что проблемы прав человека по-прежнему серьезны. Ежегодно около 100 000 человек вывозятся из-за границы в Соединенные Штаты на принудительные работы, и по меньшей мере 500 000 человек попадают в рабство в Соединенных Штатах. Большое количество детей в США занято в сельском хозяйстве, и многие дети начинают работать с 8 лет; от 240 000 до 325 000 женщин и детей в США находятся в сексуальном рабстве.





Несмотря на серьезные проблемы принудительного и детского труда, США на данный момент ратифицировали только две из восьми основных конвенций Международной организации труда, так и не ратифицировав Конвенцию о принудительном труде 1930 года. Соединенные Штаты, будучи в столь неприглядном положении, фабрикуют ложь, выдвигая необоснованные обвинения в адрес Китая, вводят санкции против китайских компаний и искусственно создают "вынужденную безработицу" и "вынужденную бедность". Судя по вышеизложенному, явно обнаруживаются типичные для них двойные стандарты и лицемерие.





Синьцзян вносит важный вклад в китайско-казахстанское сотрудничество





За прошедшие 30 лет с момента установления дипотношений под руководством дипломатических стратегий глав государств, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигнув самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Казахстан твердо поддерживает китайскую политику управления Синьцзяна и всегда честно высказывается в пользу Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном. Синьцзян придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Казахстаном и является активным участником и вкладчиком в развитие китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях. В последние годы СУАР и Казахстан усилили согласованность политики, активно использовали свои личные преимущества для всестороннего развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта, инвестиции, сельского хозяйства, образования, науки, технологии и культуры. СУАР и Казахстан добились плодотворных успехов в качественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". Секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй, председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз возглавили делегации, которые успешно посетили Казахстан в марте 2023 и марте 2024 года, что придают большой импульс для дальнейшего развития сотрудничества между регионами Китая и Казахстана, которые способствуют улучшению общего сотрудничества обеим странам. В октябре 2023 года, после участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Одного пояса и одного пути", Президент Касым-Жомарт Токаев специально совершил визит в Синьцзян КНР и обсудил вопросы об углублении дружественных обменов и практического сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном. В настоящее время Синьцзян и Казахстан имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов и 2 трансграничные железные магистрали, тем самым осуществив глубокую интеграцию взаимосвязи. Поезд Китай-Европа (Средняя Азия) - это золото буквенная вывеска совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Синьцзяном и Казахстаном. На сегодняшний день в общей сложности курсирует уже более 100 линий поездов Китай-Европа (Центральная Азия). За первые два месяца этого года объем импортной и экспортной торговли между Синьцзяном и Казахстаном увеличился на 79,5% в годовом исчислении, заняв первое место среди пяти стран Центральной Азии по масштабам. С вступлением в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, ускорением строительства третьей китайско-казахстанской железной дороги между Синьцзяном и Казахстаном, упрощением таможенных процедур и другим мерам по обмену персонала, также экономические и торговые обмены между сторонами станут более удобными, а сотрудничество в различных областях откроет новые исторические возможности.





Развитие Синьцзяна является воплощением и представителем стремления к модернизации в китайском стиле. Безопасность, стабильность, развитие и процветание Синьцзяна являются важной частью всестороннего содействия великому возрождению китайской нации с помощью модернизации в китайском стиле, а также способствует долгосрочной стабильности, развитию и возрождению Центральной Азии, включая Казахстан. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться исторической возможностью для развития двусторонних отношений, активно продвигать обмены и сотрудничества в различных областях между Синьцзяном и Казахстаном, внести "Вклад Синьцзяна" в развитие китайско-казахстанского вечного всеобъемлющего стратегического партнерства, высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" и построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы человечества, характеризующимися вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и разделением благ и горестей.





Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо





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