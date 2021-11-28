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Всеобъемлющая народная демократия - самая широкая, истинная и эффективная демократия

27.11.2021, 19:44 6967
Всеобъемлющая народная демократия - самая широкая, истинная и эффективная демократия
Фото: Посольство КНР в РК
Термин "демократия" происходит от древнегреческого языка и состоит из слов "народ" и "власть", поэтому его значение - "народ - хозяин страны". То есть демократия означает, что народ управляет страной через определенную политическую систему. Слово "демократия" обобщает достижения человечества за тысячелетия прогресса в политической цивилизации и воплощает добрые пожелания широких масс людей об управлении своими собственными делами и определение своей судьбы. В современном мире демократия стала общей ценностью народов Востока и Запада. 
 
Коммунистическая партия Китая рассматривает демократию как неотъемлемое требование социализма. В 1945 году председатель Мао Цзэдун ясно указал, что для того, чтобы избежать "исторический периодический закон" цикла династий, нужно внедрить демократию. 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика, и с тех пор сотни миллионов китайцев действительно стали хозяевами своей страны, общества и своей судьбы. Со времен проведения реформы и открытия в 1978 году Компартия Китая успешно открыла и продолжила путь политического развития социализма с китайскими спецификой, задав правильное направление для реализации широчайшей народной демократии. В ноябре 2019 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин четко определил, что народная демократия - это всеобъемлющая демократия. "Всеобъемлющая народная демократия" - это важная теория, являющаяся крупным нововведением в теории социалистической демократии и полностью проясняющая характеристики и преимущества китайской социалистической демократии.
 
Всеобъемлющая народная демократия означает, что народ пользуется правами демократических выборов, демократического принятия решений, демократического управления и демократического контроля в соответствии с законом, в процессе которой политическая позиция, ориентированная на народ, всегда проходит во всех сферах, аспектах и звеньях политической жизни страны. Принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе Китая. В Китае создана политическая система, в которой система собрания народных представителей является основной политической системой, а также система многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, система этнической региональной автономии и система самоуправления населения на низовом уровне как основное содержание. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей на всех уровнях. Собрания народных представителей всех уровней избираются демократическим путем, подотчетны народу и находятся под его контролем; государственные органы всех уровней формируются собранием народных представителей, подотчетны ему и находятся под его контролем. Социалистическая правовая система с китайской спецификой обеспечивает прочную правовую гарантию для всеобъемлющей народной демократии. Различные системы и основные направления политики, установленные Конституцией, отражают то, что народ является хозяином страны, и все они направлены на реализацию, поддержание и развитие основных интересов подавляющего большинства людей.
 
Си Цзиньпин отметил: "Демократия создана не для декора, это не просто красивые слова; она должна быть использована для решения проблем, которые люди хотят решать". В Китае, от важных дел, как законодательство, планирование национального экономического и социального развития, подготовка финансового бюджета и надзора за его исполнением до малых дел, как управление недвижимостью, классификация бытовых отходов и т.д., все общественные дела доступны народу.
 
Статистика показывает, что уровень участия избирателей на всех предыдущих выборах в собраниях народных представителей всегда превышает 90%. Со времени проведения XVIII Съезда КПК в 2012 году от общества было запрошено в общей сложности 187 законопроектов, и около 1,1 миллиона человек выдвинули более 3 миллионов мнений и предложений, многие из них были приняты. 
 
Всеобъемлющая народная демократия полностью стимулирует творческую жизнеспособность китайского народа, мобилизует и объединяет его в реализации модернизации в качестве хозяина страны, что сделало Китай второй по величине экономикой мира, значительно улучшая его общую национальную мощь и жизнь населения, дало возможность всестороннего построения среднезажиточного общества и ликвидации абсолютной бедности в Китае. Перед лицом эпидемии коронавируса КПК и правительство Китая, всегда ставя народ и его права на жизнь и здоровье в центре внимания, объединяли и руководили всеми кругами общества в борьбе против вируса и одержали победу. Благодаря всеобъемлющей народной демократии в Китае сформировалась стабильная и сплоченная политическая ситуация, что эффективно защищает национальное единство и этническую сплоченность, защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Можем сделать заключение, что китайская всеобъемлющая народная демократия - это самая широкая, истинная и эффективная демократия!
 
Демократия является правом людей всего мира, а не патентом нескольких стран. Есть много способов достичь демократии, и они не могут быть одинаковыми. Если кто-то пытается измерить различный политический порядок в мире одной системой, рассмотреть многоцветные политические цивилизации всего человечества одним взглядом, то это само по себе недемократично. Более того, в некоторых западных странах, которые необоснованно критикуют другие страны за их "недемократичность", в демократической избирательной системе доминирует небольшое количество "элит". Политические партии и политики стремятся к быстрому успеху и быстрой выгоде, чтобы получить как можно больше голосов, игнорируя интересы простых людей. У простых людей есть только право голоса, но нет права на широкое участие. Если граждан можно "разбудить" только во время голосования, и потом они "войдут в фазу покоя", то такая демократия носит формальный характер. В такой "демократии" на самом деле доминирует капитал, это игра капитальных групп, это "демократия" среди богатых, это никак не настоящая демократия.
 
За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, его политическая система постоянно совершенствуются. В Казахстане был создан набор государственных систем управления в соответствии с национальными условиями, который способствует стабильности и развитию в стране, и стали моделью для политического строительства в Евразийском регионе. И Китай, и Казахстан придерживаются демократических ценностей, сосредотачиваются на защите прав людей и повышении уровня их жизни. Обе страны должны усилить обмен опытом в области государственного управления, укрепить институциональную уверенность и решительно противостоять "тотальной вестернизации", "цветным революциям" и другим "политическим движениям" под лозунгом "демократии", которые наносят вред стране и людям. Страны должны содействовать дальнейшему совершенствованию и развитию демократического института, исходя из национальных условий и интересов народа и нации, чтобы приносить более ощутимую пользу народам и вносить вклад в построении сообщества единой судьбы человечества.
 
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо.
 

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Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби

18.11.2021, 14:22 68824
Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
Несколько часов назад МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений, пишет РИА НОВОСТИ.
 
Ах нет, не так: МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать "дискриминации спортсменов-трансгендеров", создав атмосферу общности и "инклюзивности".
 
Международный олимпийский комитет, которому с момента его основания доверили хранить традиции состязания, скорее всего, под давлением ЛГБТ-лобби впервые официально подтвердил, что результаты соревнований, включение в них спортсменов, подсчет очков — то есть все то, что лежит в фундаменте Игр, — отныне будет оцениваться с позиций "интеграции и недискриминации гендерной идентичности".
 
В МОК отметили, что нынешний подход — результат двухлетней работы с "заинтересованными сторонами".
 
Мы, разумеется, сумели догадаться, кто эти интересанты — это было не очень сложно.
 
Итак, в очень недалеком будущем никто не сможет быть исключен из женских состязаний на основе, например, повышенного содержания тестостерона, еще называемого "мужским гормоном". Именно тестостерон отвечает, в частности, за силу и количество мышечной массы.
 
Формирование гормонального фона девочек и мальчиков идет главным образом в подростковом возрасте.
 
Мальчики тогда и получают заложенные природой (а еще наследственностью от мамы и папы) иную, чем у девочек, массу мышц, иное развитие строения тела, как и другой уровень физической силы.
 
И это — результат эволюции развития человечества, а не итог инъекций химических препаратов, которые лишь по составу напоминают природные гормоны.
 
На самом же деле эта "химия", вторгаясь в организм спортсмена, приводит его в состояние, очень далекое от равновесия.
 
Как физического, так и ментального.
 
Собственно, граница, где спорт разделяют на мужской и женский, проходит по уровню наличия тестостерона в крови: женский организм этот гормон также вырабатывает, но в несопоставимо меньшем количестве.
 
Поэтому атлет, который решил себя внезапно идентифицировать как женщину, автоматически получит стартовые преимущества перед своими соперницами.
 
Первая "ласточка", возвестившая о новой эпохе в спорте, прилетела шесть лет назад: американская спортсменка, решившая сменить гендер, накачанная тестостероном по самые уши, хотела продолжать некоторое время состязаться в женском триатлоне. Получив отказ, она подала в суд, сочтя, что ее дискриминируют по гендерному признаку.
 
В итоге Крис Мосье, совершив переход в мужской гендер, стал соревноваться с теми, чей уровень тестостерона совпадает с его собственным.
Крис Мосье — американский защитник трансгендеров и триатлонист


Имелись и обратные примеры, когда бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда, в котором были четко зафиксированы цифры наличия тестостерона в крови легкоатлеток — и те, у кого он был выше, как у Семени, к бегу на определенные дистанции (от 400 метров и больше) не допускались.
 
Теперь, судя по всему, подобная практика, если говорить о содержательной части концепции МОК, будет считаться "дискриминационной" и противоречащей нормам "инклюзивности".
 
Характерно, что все то время, что МОК разрабатывал свою концепцию, за российскими спортсменами бегали допинг-офицеры, проверяя их анализы на наличие неких "запрещенных стимуляторов" и находя эти самые "запрещенные стимуляторы" после закапывания в нос нескольких капель препарата от насморка или приема витаминных комплексов.
 
На основании этих "находок" и неких слов неких "свидетелей" высшие международные чиновники возлагали на целые федерации российского спорта ответственность за, как они говорили, "проведение политики допинга", а за это уже атлеты получали дисквалификацию. Порой на несколько лет.
 
Разрабатывая свою концепцию, согласно которой повышенный уровень тестостерона не может служить основанием для исключения из соревнований, ровно те же международные спортивные чиновники лишали российских атлетов права на исполнение национального гимна и на поднятие российского флага в случае победы, а на командной форме не мог фигурировать русский триколор.
 
Все эти действия совершались — в точном следовании закону классицизма — в одно и то же время и в одном и том же месте.
 
Если это не лицемерие, то что тогда лицемерие?
 
Если это не двойные стандарты, то что тогда двойные стандарты?
 
Да, в коммюнике МОК оговаривается, что вопросы "уровня тестостерона и других гормонов", присущих мужскому и женскому организму, будут решать международные спортивные федерации, но любому здравомыслящему наблюдателю ясно, что там точно не станут возражать против сложившегося вектора.
 
Да, будут сделаны некие декоративные уточнения, но они не изменят установленного МОК положения вещей.
 
Пекинская Олимпиада пройдет еще по старым правилам, а новые нормы новой спортивной этики начнут действовать уже после завершения Игр.
 
Стоит заметить, что в середине сентября появились сообщения, что новая доктрина еще "не проработана" и поэтому будет опубликована лишь после завершения зимних Олимпийских игр.
 
Однако не прошло и двух месяцев, как МОК свои рекомендации все же выпустил.
 
Причины такой спешки могут быть различными, ясно одно: последовательное и постепенное стирание граней между гендерами приведет, и это можно утверждать вполне уверенно, к уничтожению как женского, так и мужского спорта.
 
А если учесть, что эта сфера жизни имеет колоссальное эмоциональное воздействие, обладает огромной медийной силой, то можно ожидать, что стиранием гендерных границ лишь в спорте дело явно не ограничится.
 
Новая реальность не просто постучалась в двери, она уже себя вполне вольготно чувствует в доме, где очень стараются не дать разрушить традиции.
 
Даже если кому-то они кажутся старомодными.
 

«Это настоящая бактериологическая война»: профессор показал, как умирают на реанимационных койках

03.11.2021, 09:31 126388
«Это настоящая бактериологическая война»: профессор показал, как умирают на реанимационных койках

Анестезиолог-реаниматолог Александр Попов потерял много друзей и коллег и не понимает, почему люди так беспечны.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии и скорой медицинской помощи Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования Волгоградского государственного медицинского университета Александр Попов рассказал о том, как COVID-19 лишал жизней его друзей и коллег, сообщает 63.ру.


Меня зовут Попов Александр Сергеевич. Я уже 30 лет работаю анестезиологом-реаниматологом. За эти полтора года, что идет пандемия, я потерял достаточно большое количество однокурсников, коллег и знакомых. Мои друзья, мои ученики — реаниматологи, к сожалению, далеко не все выжили после попадания на реанимационную койку.

Это робот, которого мы используем для обучения врачей для того, чтобы они работали в отделениях интенсивной терапии, в красных зонах. Но в реальных условиях на его месте лежат реальные пациенты, родственники и знакомые. И не факт, что вы не окажетесь в реанимационном отделении на этом же самом месте.

Когда кислородотерапии недостаточно и она не дает никакого результата, больного приходится переводить на искусственную вентиляцию легких. Вы почти гарантированно знаете, что это такое, и что это очень нехороший прогностический признак. Я вам хочу показать, как это делается. Для этого используется ларингоскоп, который вводится в ротовую полость пациенту. Находим голосовую щель и вставляем эндотрахеальную трубку в эту самую голосовую щель. После этого мы подключаем аппарат искусственной вентиляции легких и герметизируем дыхательные пути. Всё. Больной находится на искусственной вентиляции легких.

То, что происходит с пациентами, мы называем синдромом полиорганной недостаточности. Если говорить просто, то это отключение органов и систем от своей нормальной работы. Они прекращают нормально функционировать и человек потихоньку начинает умирать. Всё это сопровождается чаще всего двумя путями. Первый путь — это тяжелая гипоксия. Вместо 95 процентов начинает спускаться до 70, 60, 40... И где-то на этом уровне пациент умирает. Второй путь — это сердечная смерть, когда внезапно возникает либо где-то тромбоз, либо инфаркт, либо фатальное нарушение ритма, которое сопровождается остановкой кровообращения. И это достаточно частое явление.

К сожалению, это действительно так. У нас очень часто больные говорят, что очень плохо себя чувствуют и боятся умереть. У нас была такая ситуация, когда один знакомый звонил и прощался с нами. Он ощущал, что должен вот-вот скоро умереть. Слава богу, этого не произошло. Ощущение нехватки воздуха — это, конечно, тяжелое ощущение. На это тяжело смотреть. Банально тяжело смотреть, как человек задыхается и не может обеспечить себя кислородом. До какой-то определенной степени человек задыхается, плохо себя чувствует, но потом сознание отключается и уже на терминальных стадиях, на конечном этапе, он находится без сознания.

Мы можем проводить искусственную вентиляцию легких. Мы можем проводить дефибрилляцию восстановления сердечного ритма. Мы можем проводить инфузионную терапию самыми различными препаратами. Для этого у нас есть инфузиотехника. У нас есть мониторное оборудование, которое следит за состоянием пациента, и которая нам позволяет оперативно принимать решения в ту или иную сторону. Но всё равно, даже при наличии всего этого, нет гарантий того, что вы сможете выжить.

Мы окажем помощь любому пациенту. Мы постараемся вернуть его к жизни. Мы будем лечить даже при самых неблагоприятных ситуациях. Но люди, которые работают в красных зонах, они не железные. Происходит взрывной рост заболевания и количество больных, в том числе реанимационных, превышает все разумные пределы, все возможности системы оказания помощи.

Вы можете купить сертификат. К сожалению, у нас есть недобросовестные люди, которые делают на этом деньги. Но при этом, вы не можете купить себе жизнь, после того, как вы попали в реанимационное отделение. Я это вам говорю для того, чтобы вы подумали: как спасти себя, как уменьшить нагрузку на медицинский персонал. Для этого нужно сделать только две простые вещи: провакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты, маски и перчатки.

Бывали такие ситуации, когда наши ребята, анестезиологи-реаниматологи, бежали в красные зоны без СИЗов. Может я неправильные слова говорю, но они бежали в красную зону, потому что там была экстренная ситуация. И защищены были только маской. Из них не заболел никто. А вы попробуйте зайдите в ту же «торгушку». Заходишь, народ ходит вообще без масок. Некоторые идут и демонстративно кашляют и чихают. Зачем? Что хотят показать? Идешь в маске, а на тебя смотрят, как на странного человека. Не будет толку до тех пор, пока все не наденут маски. Не будет толку до тех пор, пока все не привьются. Я не помню, чтобы когда-то была такая смертность. Просто не помню такого. Это самая настоящая бактериологическая война. А кто-то говорит, что вирусов нет, и что не надо против этих самых вирусов сопротивляться.

Осуществляем вечное мирное развитие, создавая сообщество единой судьбы человечества

29.10.2021, 10:58 149662
Осуществляем вечное мирное развитие, создавая сообщество единой судьбы человечества
25 октября 1971 года на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций подавляющим большинством голосов была принята резолюция № 2758, в которой постановлено восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее законных правах в ООН. Как результат общих усилий всех стран, выступающих за мир и справедливость, это событие знаменует возвращение в ООН страны, население которой составляет четверть жителей всего мира. 

25 октября текущего года председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественном собрании по случаю 50-летия со дня восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных наций. Его речь, наполненная воспоминаниями о пройденном пути и устремляющая взор в будущее, имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое влияние, что получило широкое внимание со стороны международного сообщества.
 
Прошедшие 50 лет - годы мирного развития Китая на благо всего человечества. За эти 50 лет китайский народ, неуклонно руководствуясь духом усердной борьбы, положил начало социализму с китайской спецификой. Покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, мы вывели страну на второе место в мире по общему объему экономики. Благодаря приложенным усилиям мы достигли цели о построении среднезажиточного общества на китайской земле, раз и навсегда положили конец абсолютной бедности. 

Китай входит в число первых стран, выполнивших Цели развития тысячелетия ООН, его вклад в глобальное дело сокращения бедности составляет свыше 70%. Китайский народ объединился с народами всех стран мира ради международной справедливости, приложил все усилия по защите авторитета и статуса ООН. Китай твердо противостоит любым проявлениям гегемонии и политики силы, поддерживает развивающиеся страны в отстаивании своего суверенитета, безопасности и интересов развития, таким образом внося огромный вклад в дело мира и развития на планете.

Китайский народ стремится к совместному развитию, инициатива ОПОП приносит новые возможности странам мира, в том числе и Казахстану. В тяжелые периоды, когда везде бушует пандемия COVID-19, Китай щедро делится своим опытом контроля вируса и его лечения, доставляет в разные уголки мира, включая Казахстан, огромное количество антиковидных средств, вакцины и препаратов, принимает самое активное участие в совместном расследовании происхождения вируса с научным подходом, до сих пор продолжает сражаться за окончательную победу человечества над пандемией.
 
Мировые тенденции необратимы, будущее принадлежит тем, кто идет в ногу с лейтмотивом времени. В мире, переживающем глубочайшие за столетие перемены, прогрессивная сила дела мира и развития непрерывно укрепляется. Следует идти в ногу со временем, развивать сотрудничество без конфронтации, расширять открытость без замкнутости. Важно твердо выступать за взаимовыгоду и всеобщий выигрыш против игры с нулевой суммой, противостоять любым проявлениям гегемонии и политики силы, не допустить односторонности и протекционизма в каких бы то ни было формах.

Убедительно призываем к развитию общих ценностей человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода. Нам необходимо объединяться в формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности, чистоты и прекрасного будущего. Создание сообщества единой судьбы человечества - это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех. 

Нам необходимо на основе взаимной выгоды совместно продвигать социально-экономическое развитие на благо народа. Надеюсь, что международное сообщество объединится для преодоления натиска пандемии, тем самым ускорит реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года и сформирует сообщество глобального развития. 

Нам необходимо укреплять сотрудничество для противодействия общим вызовам и глобальным проблемам, таким как региональные конфликты, терроризм, изменение климата, обеспечение кибербезопасности и биологической безопасности. Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность. Важно, чтобы ООН сыграла более активную роль в благородном деле мира и развития человечества. 
 
Председатель Си Цзиньпин отметил, что цивилизация не бывает хорошей или плохой, она лишь бывает разной в разных регионах. Сближение происходит только в процессе общения, а без сближения невозможно добиться прогресса. Верность выбранного пути развития в конечном счете нужно судить по тому, насколько он соответствует реалиям в стране и велению времени, насколько он эффективно способствует экономическому развитию, социальному прогрессу, улучшению благосостояния и общественной стабильности, насколько он способен заручиться поддержкой народа и продвигать человеческий прогресс.
 
Вступая в новую эпоху, Китай будет продолжать курс мирного развития и поддерживать мир во всем мире. Мы будем и дальше идти по пути реформ и открытости, вносить должный вклад в глобальное развитие. Будем придерживаться многостороннего подхода, выступать защитником миропорядка. Будем в духе солидарности и сотрудничества предоставлять всему миру общественное благо.
 
За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, под личным руководством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева страна вступила на путь развития со своей спецификой и добилась быстрого экономического и социального развития. Древняя великая степь преобразилась в современную страну, где люди всех этнических групп живут и работают в мире и довольстве. Китай и Казахстан имеют схожие цели развития и одинаковые пути борьбы, а также имеют широкие общие интересы в различных областях. Давайте общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, неустанно прилагать всевозможные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества!
 
Автор:Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
 

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