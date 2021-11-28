Всеобъемлющая народная демократия - самая широкая, истинная и эффективная демократия

Фото: Посольство КНР в РК

Термин "демократия" происходит от древнегреческого языка и состоит из слов "народ" и "власть", поэтому его значение - "народ - хозяин страны". То есть демократия означает, что народ управляет страной через определенную политическую систему. Слово "демократия" обобщает достижения человечества за тысячелетия прогресса в политической цивилизации и воплощает добрые пожелания широких масс людей об управлении своими собственными делами и определение своей судьбы. В современном мире демократия стала общей ценностью народов Востока и Запада.

Коммунистическая партия Китая рассматривает демократию как неотъемлемое требование социализма. В 1945 году председатель Мао Цзэдун ясно указал, что для того, чтобы избежать "исторический периодический закон" цикла династий, нужно внедрить демократию. 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика, и с тех пор сотни миллионов китайцев действительно стали хозяевами своей страны, общества и своей судьбы. Со времен проведения реформы и открытия в 1978 году Компартия Китая успешно открыла и продолжила путь политического развития социализма с китайскими спецификой, задав правильное направление для реализации широчайшей народной демократии. В ноябре 2019 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин четко определил, что народная демократия - это всеобъемлющая демократия. "Всеобъемлющая народная демократия" - это важная теория, являющаяся крупным нововведением в теории социалистической демократии и полностью проясняющая характеристики и преимущества китайской социалистической демократии.

Всеобъемлющая народная демократия означает, что народ пользуется правами демократических выборов, демократического принятия решений, демократического управления и демократического контроля в соответствии с законом, в процессе которой политическая позиция, ориентированная на народ, всегда проходит во всех сферах, аспектах и звеньях политической жизни страны. Принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе Китая. В Китае создана политическая система, в которой система собрания народных представителей является основной политической системой, а также система многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, система этнической региональной автономии и система самоуправления населения на низовом уровне как основное содержание. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей на всех уровнях. Собрания народных представителей всех уровней избираются демократическим путем, подотчетны народу и находятся под его контролем; государственные органы всех уровней формируются собранием народных представителей, подотчетны ему и находятся под его контролем. Социалистическая правовая система с китайской спецификой обеспечивает прочную правовую гарантию для всеобъемлющей народной демократии. Различные системы и основные направления политики, установленные Конституцией, отражают то, что народ является хозяином страны, и все они направлены на реализацию, поддержание и развитие основных интересов подавляющего большинства людей.

Си Цзиньпин отметил: "Демократия создана не для декора, это не просто красивые слова; она должна быть использована для решения проблем, которые люди хотят решать". В Китае, от важных дел, как законодательство, планирование национального экономического и социального развития, подготовка финансового бюджета и надзора за его исполнением до малых дел, как управление недвижимостью, классификация бытовых отходов и т.д., все общественные дела доступны народу.

Статистика показывает, что уровень участия избирателей на всех предыдущих выборах в собраниях народных представителей всегда превышает 90%. Со времени проведения XVIII Съезда КПК в 2012 году от общества было запрошено в общей сложности 187 законопроектов, и около 1,1 миллиона человек выдвинули более 3 миллионов мнений и предложений, многие из них были приняты.

Всеобъемлющая народная демократия полностью стимулирует творческую жизнеспособность китайского народа, мобилизует и объединяет его в реализации модернизации в качестве хозяина страны, что сделало Китай второй по величине экономикой мира, значительно улучшая его общую национальную мощь и жизнь населения, дало возможность всестороннего построения среднезажиточного общества и ликвидации абсолютной бедности в Китае. Перед лицом эпидемии коронавируса КПК и правительство Китая, всегда ставя народ и его права на жизнь и здоровье в центре внимания, объединяли и руководили всеми кругами общества в борьбе против вируса и одержали победу. Благодаря всеобъемлющей народной демократии в Китае сформировалась стабильная и сплоченная политическая ситуация, что эффективно защищает национальное единство и этническую сплоченность, защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Можем сделать заключение, что китайская всеобъемлющая народная демократия - это самая широкая, истинная и эффективная демократия!

Демократия является правом людей всего мира, а не патентом нескольких стран. Есть много способов достичь демократии, и они не могут быть одинаковыми. Если кто-то пытается измерить различный политический порядок в мире одной системой, рассмотреть многоцветные политические цивилизации всего человечества одним взглядом, то это само по себе недемократично. Более того, в некоторых западных странах, которые необоснованно критикуют другие страны за их "недемократичность", в демократической избирательной системе доминирует небольшое количество "элит". Политические партии и политики стремятся к быстрому успеху и быстрой выгоде, чтобы получить как можно больше голосов, игнорируя интересы простых людей. У простых людей есть только право голоса, но нет права на широкое участие. Если граждан можно "разбудить" только во время голосования, и потом они "войдут в фазу покоя", то такая демократия носит формальный характер. В такой "демократии" на самом деле доминирует капитал, это игра капитальных групп, это "демократия" среди богатых, это никак не настоящая демократия.

За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, его политическая система постоянно совершенствуются. В Казахстане был создан набор государственных систем управления в соответствии с национальными условиями, который способствует стабильности и развитию в стране, и стали моделью для политического строительства в Евразийском регионе. И Китай, и Казахстан придерживаются демократических ценностей, сосредотачиваются на защите прав людей и повышении уровня их жизни. Обе страны должны усилить обмен опытом в области государственного управления, укрепить институциональную уверенность и решительно противостоять "тотальной вестернизации", "цветным революциям" и другим "политическим движениям" под лозунгом "демократии", которые наносят вред стране и людям. Страны должны содействовать дальнейшему совершенствованию и развитию демократического института, исходя из национальных условий и интересов народа и нации, чтобы приносить более ощутимую пользу народам и вносить вклад в построении сообщества единой судьбы человечества.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо.