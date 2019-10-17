Экс-глава отдела ветеринарии Усть-Каменогорска выплатит штраф в размере 1,6 млн тенге за системное взяточничество

Усть-Каменогорск. 16 октября. Kazakhstan Today - Бывший руководитель отдела ветеринарии и сельского хозяйства Усть-Каменогорска осужден за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела ветеринарии и сельского хозяйства Усть-Каменогорска С.С. Кудебаева и главного специалиста данного отдела К.Т. Серикова по подозрению в неоднократном получении взяток", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Указанные лица подозревались в получении на системной основе взяток (бытовая коррупция) от субъектов предпринимательства за общее покровительство.

15 октября текущего года приговором суда №2 Усть-Каменогорска они признаны виновными в получении взяток, им назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 638 000 тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Напомним, ранее за взятку и мошенничество осудили руководителя департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области. Чиновник подозревался в получении взятки в сумме 700 тыс. тенге от подчиненных работников за общее покровительство и создание благоприятных условий в работе, а также мошенничестве при подписании актов выполненных работ. Его приговорили к штрафу в сумме 24,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

В Северном Казахстане за получение взятки осудили руководителя районного отдела ветеринарии. Взятку в размере 100 тыс. тенге он получил от местного жителя за непривлечение к административной ответственности, а также оказание общего покровительства в транспортировке (перемещении) КРС на территории района, без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов. Ему также назначили штраф в размере 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления.

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