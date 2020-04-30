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В Нур-Султане задержан мужчина, убивший свою супругу

29.04.2020, 11:02 9424
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане сотрудниками полиции задержан мужчина 1992 года рождения, убивший свою супругу, передает Kazakhstan Today.
 

28 апреля текущего года, в 14.31, на канал 102 поступил вызов о том, что на лестничной площадке между этажами жилого дома по проспекту Тауелсиздик с множественными ножевыми ранениями обнаружена Белоус Надежда, 1982 года рождения, которая доставлена в городскую больницу, где в 16.10 часов от полученных ранений она скончалась", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

 
Сотрудниками полиции задержан супруг женщины, 1992 года рождения. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый водворен в ИВС.         

По информации полицейских, мотивом преступления явилась ревность между супругами. 
 

Пара совместно не проживают с января 2020 года, в браке состояли с 2017 года. Воспитывали двух малолетних детей, 2011 года рождения от первого брака женщины, а также совместного ребенка 2018 года рождения. В настоящее время несовершеннолетние находятся на попечительстве у сестры погибшей", - рассказали в полиции. 

 
Полицейские уточнили, что убийство совершено в подъезде дома, без свидетелей, в момент совершения преступления дети находились в квартире с родственницей. Ранее опубликованная информация в соцсетях о том, что погибшая женщина является многодетной матерью, недостоверна. 
 
По информации департамента полиции, 27 апреля 2020 года, в 16.38, в полицию поступило обращение от женщины о том, что бывший супруг скандалит. Правонарушитель задержан и доставлен в отделение полиции, возбуждено административное производство по статье 434 КоАП. По факту скандала в целях защиты прав Н. Белоус в отношении Р. Белоуса вынесено защитное предписание, после проведения профилактических бесед он был отпущен. 28 апреля было запланировано рассмотрение дела в суде. 
 
28 апреля 2020 года, утром, поступил звонок участковому инспектору от потерпевшей Надежды Белоус в отношении супруга с просьбой отпустить его, так как она в настоящее время не имеет претензий к нему, конфликт между ними полностью исчерпан и они примирились. 
 
Проводится следствие.
 
В полиции отметили, что за период карантина указанный факт является единичным особо тяжким преступлением в сфере семейно-бытовых отношений. По всем поступающим обращениям данной категории принимаются все необходимые меры. 
 

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