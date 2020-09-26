Житель Нур-Султана собирал деньги с горожан под обещание раскрутить на ставках

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Житель Нур-Султана через соцсети призывал горожан отдавать ему деньги, обещая вернуть в двойном размере, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемый размещал в социальной сети Instagram страницу с объявлением о раскрутке денег на спортивных ставках, в действительности не имея к ним никакого отношения. Обещая 100%-ную прибыль, он предлагал потерпевшим перечислить 15 тыс. на электронный кошелек. Получив деньги, блокировал номера потерпевших", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации полицейских, от его действий пострадало 15 граждан. Общий ущерб составил сумму 450 тыс. тенге.

Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует быть бдительными и не попадаться на уловки сетевых мошенников. Не участвуйте в сомнительных акциях, обещающих приумножить ваш доход с помощью ставок в Интернете.

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