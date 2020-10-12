В Нур-Султане бывший владелец автомобиля заказал его угон

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане бывший владелец автомобиля Kia Cerato заказал его угон, передает Kazakhstan Today.

Около 02.00 в Центр оперативного управления поступило сообщение, о том, что возле дома по улице Кеменгерулы была угнана автомашина. Незамедлительно во все подразделения полиции города направлены ориентировки, был объявлен план "Перехват". В ходе оперативно-розыскных мероприятий автопатруль Полка патрульной полиции, двигаясь по улице Ондіріс в сторону объездной трассы, заметил автомашину без заднего госномера. Через громкоговорящее устройство они остановили автомашину и выяснили, что марка и цвет автомашины совпадают по ориентировке. У водителя при себе не было документов право управления авто. Прибывший на место задержания владелец авто опознал свое транспортное средство", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Как признался 33-летний угонщик, бывший владелец автотранспорта попросил его украсть автомобиль, который он продал потерпевшему. Снабдив его ключами от машины и адресом, где находится авто, мужчина за оказанную услугу заплатил угонщику 160 тысяч тенге.

В настоящее время по данному факту проводится расследование по части 1 статьи 200 УК РК.

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