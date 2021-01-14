Система Orphus

В Усть-Каменогорске драка в кафе закончилась убийством

13.01.2021 9883
Усть-Каменогорск. 13 января. Kazakhstan Today - Убийство в кафе Усть-Каменогорска попало на видео, передает Kazakhstan Today.
 
На оперативный канал 102 УП города Усть-Каменогорск поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений областного центра мужчина в ходе драки нанес ножевые ранения своему знакомому, пишет Polisia.kz.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции тщательно изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого.
 
Как рассказали полицейские, двое мужчин вместе собрались в кафе, чтобы повеселиться. Однако во время распития алкогольных напитков между знакомыми возник словесный спор, который перерос в драку.
 

Мужчина в ходе возникшей ссоры ножом нанес множественные телесные повреждения своему знакомому, который от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в карете бригады скорой помощи", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. 

 
Установлено, что подозреваемый 32-летний житель областного центра ранее привлекался к уголовной ответственности. 
 
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 99 УК РК (Убийство).

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая