В Усть-Каменогорске драка в кафе закончилась убийством

Усть-Каменогорск. 13 января. Kazakhstan Today - Убийство в кафе Усть-Каменогорска попало на видео, передает Kazakhstan Today.

На оперативный канал 102 УП города Усть-Каменогорск поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений областного центра мужчина в ходе драки нанес ножевые ранения своему знакомому, пишет Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции тщательно изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого.

Как рассказали полицейские, двое мужчин вместе собрались в кафе, чтобы повеселиться. Однако во время распития алкогольных напитков между знакомыми возник словесный спор, который перерос в драку.

Мужчина в ходе возникшей ссоры ножом нанес множественные телесные повреждения своему знакомому, который от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в карете бригады скорой помощи", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Установлено, что подозреваемый 32-летний житель областного центра ранее привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 99 УК РК (Убийство).





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