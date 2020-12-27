Мужчину убили возле ночного клуба в Алматы

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - В ночь с 25 на 26 декабря в Алматы в результате конфликта произошло убийство возле увеселительного заведения, передает Kazakhstan Today.
Данное преступление имело место минувшей ночью в Алмалинском районе города. В результате конфликта, возникшего между знакомыми, ножевые ранение получили двое: 29-летним гражданином А. и 28-летним гражданином А. Один из пострадавших, к сожалению, от полученного ранения скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
35-летний подозреваемый был задержан.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК (Убийство). Производство по уголовному делу осуществляет следственное управление ДП города Алматы.
Ранее сообщалось, что двое мужчин убиты в ходе массовой драки в Нур-Султане.
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