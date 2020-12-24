Двое мужчин убиты в ходе массовой драки в Нур-Султане

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Одиннадцать человек задержали в Нур-Султане после массовой драки и убийства двух человек, передает Kazakhstan Today.

22 декабря текущего года, в 23.30, на канал 102 поступило сообщение о том, что на территории Бетонного завода происходит групповая драка. На место происшествия прибыли полицейские. В результате инцидента в больницу доставлены двое мужчин, один - с огнестрельным ранением грудной клетки, другой - с проникающим ножевым ранением в брюшную полость. Мужчины от полученных травм скончались. Полицейскими установлены личности погибших, ими являются 39 и 44-летние уроженцы Кызылординской области. Позднее в больницу доставлен 24-летний молодой человек с огнестрельным ранением", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.





Установлено, что на почве долговых обязательств произошел конфликт, который перерос в драку, участники применили холодное и огнестрельное оружие.

Все участники инцидента - 11 человек - установлены и задержаны. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - прокомментировали в полиции.

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