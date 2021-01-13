В Актобе мужчину зарезали возле кафе

Актобе. 12 января. Kazakhstan Today - В Актобе 7 января возле кафе "Самовар" был убит 37-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.

7 января, примерно в 02.25, на телефон 102 ЦОУ УП города Актобе поступило сообщение, о том, что по улице Краснощекова, возле кафе "Самовар" от ножевого ранения скончался 37-летний мужчина", - сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.

Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий по "горячим следам" был установлен и задержан 28-летний подозреваемый.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия после застолья в кафе "Самовар" на улице, в ходе драки клиент нанес ножевое ранение потерпевшему", - рассказали полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Актобе.

В полиции также отметили, что администрация указанного кафе нарушила ограничительные меры по режиму работы увеселительных заведений. В отношении администрации собран материал и направлен для принятия решения в департамент контроля качества и услуг.

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