В Нур-Султане полиция ищет жертв серийного мошенника

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские ищут жертв серийного мошенника из Караганды, передает Kazakhstan Today.

По подозрению в серийных мошенничествах задержан и заключен под стражу 28-летний житель Караганды. Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет обманывал жителей столицы. Так, в 2018 году на сайте "OLX" он обнаружил объявление о предоставлении консультационных услуг в сфере тендеров. Созвонившись и впоследствии встретившись с автором объявления, он воспользовался его услугами в указанной сфере. В процессе общения подозреваемый заблаговременно составил преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами последнего. Подозреваемый, "обрабатывая" жертву, представился руководителем общественного фонда и владельцем трех косметических салонов в столице. Житель города, поверив в финансовую состоятельность мужчины, согласился предать ему денежные средства в размере 500 тысяч тенге для участия в тендере. Получив деньги, тот скрылся и перестал выходить на связь", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

В октябре 2020 года подозреваемый, находясь в Нур-Султане, при продаже автомашины марки "Газель", принадлежащей жительнице столицы, путем обмана завладел денежными средствами в размере 3,5 млн тенге.

Установлено, что с девушкой он познакомился случайно. При встрече он, используя свой шарм и обаяние, произвел благоприятное впечатление на девушку своим деловым и уверенным поведением. Впоследствии убедил ее в том, что автомашина находится в технически плохом состоянии и ее необходимо продать. Доверившись его словам, женщина дала свое согласие на продажу транспортного средства. Разместив онлайн-объявление о продаже автомашины, мужчина преступным путем завладел денежными средствами и скрылся", - рассказали в полиции.

Отмечается, что подозреваемый, надеясь уйти от уголовного преследования, собственноручно писал долговые расписки потерпевшим. Тем самым мошенник пытался перевести свои преступные действия в рамки гражданско-правового законодательства, которое не влечет за собой уголовного наказания.

В настоящее время следственным управлением департамента полиции Нур-Султана расследуется еще три уголовных дела в отношении подозреваемого в мошенничестве.

Учитывая неоднократность эпизодов противоправных действий, просим граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного лица, обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбитшилик,19, либо позвонить по номерам: 8 (7172) 71-62-05, 8-778-454-38-39 либо 102", - говорится в обращении пресс-службы ДП.

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