Арестованного в Польше экс-главу крупнейшей в России криптобиржи могут экстрадировать в Казахстан

Фото: bbc.com

НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Арестованного экс-главу крупнейшей в России криптобиржи могут экстрадировать в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

34-летнего Дмитрия Васильева задержали в Варшаве еще в августе, но польская газета Wyborcza узнала об этом только сейчас, сообщает российский сайт BBC

Два года назад Васильева уже арестовывали в Италии, но тогда ему удалось вернуться в Россию. Со второй попытки его все-таки могут экстрадировать в Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции, сообщает Wyborcza со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе польской полиции Би-би-си на вопрос об аресте Васильева сообщили, что не могут разглашать информацию о конкретных гражданах.

В Генпрокуратуре РК рассказали, что Васильев разыскивается департаментом полиции Алматы за совершение преступлений по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное неоднократно, в крупном размере).

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