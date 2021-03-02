Житель Экибастуза за месяц украл 10 сковородок на подарки к 8 Марта

Павлодар. 1 марта. Kazakhstan Today - Полицейские Экибастуза по подозрению в мелком хищении установили и задержали горожанина, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает департамент полиции Павлодарской области в Instagram.

Мужчина подозревается в том, что в течение месяца в одном из городских торговых домов, похитил в общей сложности 10 сковородок и 6 крышек от сковородок.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 187 УК РК (Мелкое хищение).

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