10 лет тюрьмы получила жительница Петропавловска, истязавшая свою трехлетнюю дочь

ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ИЮЛЯ - В Петропавловске суд вынес приговор матери, которая истязала свою трёхлетнюю дочь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дело маленькой Сашеньки привело в ужас и приковало внимание всех казахстанцев. Ее биологическую мать 22-летнюю Екатерину Голешову судили сразу по трём статьям, сообщает "Хабар 24 ".

Напомним: родная мать выносила на мороз в летней обуви свою трехлетнюю дочь Александру, которая страдала ДЦП, и регулярно наносила ей побои. В январе этого года после очередного акта насилия Саша впала в бессознательное состояние, около месяца пролежала в коме. Но спасти девочку врачам не удалось

По совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить Голешовой наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности. Срок отбывания наказания исчисляется с 20 января 2021 года", - огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алия Жумабаева.

Напомним: после рождения дочери Екатерина оставила девочку в Доме малютки, откуда ребенка, с согласия родной матери, забрали дальние родственники подсудимой. Когда у малышки обнаружили ДЦП, биологическая мать отказалась участвовать в её воспитании. Но спустя почти три года решила вернуть ребенка и получать пособие за попечение.

Семья, в которой воспитывалась Александра, уверена, что девочку не постигла бы такая участь, если бы опека в свое время приняла решение в их пользу.

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