Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Вознаграждение в 10 млн получил казахстанец за помощь в поимке подозреваемого в мошенничестве сотрудника банка, передает Kazakhstan Today.

Служба безопасности Kaspi совместно с ДВД Павлодарской области нашли и задержали подозреваемого в мошенничестве Руслана Сексембаева, бывшего сотрудника Kaspi. В результате следственных и оперативных действий, подозреваемый задержан 21 июля в городе Экибастузе", - сообщается на странице финучреждения в Facebook.

Сексембаев, по информации банка, обещал помощь и содействие в покупке залоговой недвижимости по низкой цене. Он вошел в доверие граждан, обманным путем убедил их перевести средства на свой личный счет, а затем скрылся.

За помощь в поимке подозреваемого Kaspi выплатил вознаграждение в размере 10 млн тенге гражданину, предоставившему информацию о местонахождении Сексембаева. Имя гражданина не раскрывается в целях его безопасности и интересах следствия.

По завершении следствия Сексембаев предстанет перед судом и, мы надеемся, понесет наказание по всей строгости закона. Kaspi совместно с правоохранительными органами продолжает изучать и расследовать все обстоятельства данного преступления с целью выявления всех соучастников и защиты интересов клиентов", - добавили в банке.

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