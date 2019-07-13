Павлодар. 12 июля. Kazakhstan Today - Kaspi bank пообещал 10 млн тенге за информацию о бывшем сотруднике, передает Kazakhstan Today.

"В Павлодаре бывший сотрудник Kaspi Сексембаев Руслан Владиславович, прикрываясь именем банка, обманывал клиентов Kaspi. Обещая помощь в покупке залоговой недвижимости, он уговорил пострадавших перевести средства на свой счет, а затем скрылся. Сейчас полиция проводит следственно-розыскные мероприятия", - сообщается на странице банка в Instagram .

Kaspi активно сотрудничает с правоохранительными органами с целью найти и наказать преступника и защитить интересы клиентов.

За информацию об актуальном местонахождении мошенника Kaspi объявляет награду в 10 000 000 тенге. Данные можно сообщить службе безопасности Kaspi по телефону: +7 705 211 16 93. Если вы или ваши близкие пострадали от действий этого человека, просим обратиться с заявлением в правоохранительные органы Павлодара", - говорится в сообщении.

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