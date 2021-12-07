В Алматы еще одна девушка выбросилась с 12-го этажа

АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - В результате спецоперации ликвидирован устойчивый канал поставки наркотиков из Жамбылской области в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июле месяце был задержан 32-летний гражданин Г. с наркотическими средствами каннабиноидной группы. В ходе проведения санкционированных специальных мероприятий было установлено, что задержанный приобретал наркотики с последующим сбытом у некоего 56-летнего гражданина З. После проведения следственных действий установлено, что марихуану в особо крупном размере он доставлял из Жамбылской области", - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Автомашина подозреваемого была блокирована полицейскими на въезде в город. В ходе личного обыска изъяты семена марихуаны и шишки.

Сама спецоперация по ликвидации наркопоставщиков проходила в Жамбылской области. При появлении группы захвата хозяева заперлись в доме и пытались уничтожить вещественные доказательства путем смыва в унитаз, но тщетно", - рассказал подробности Алмагамбетов.

По его словам, в ходе санкционированного обыска были изъяты припрятанные семена марихуаны, капсулы с наркотическим веществом в виде порошка, 160 патронов от гладкоствольного ружья, 60 патронов, изготовленные кустарным способом, несколько самодельных охотничьих ножей и патроны от нарезного оружия. Также была изъята металлическая посуда с наслоением и специфическим запахом.

Кроме того, во дворе дома обнаружена теплица с 18 цветочными горшками, где выращивали наркотик.

Уголовное дело расследуется по факту хранения наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, уточняет Polisia.kz



