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В Алматы еще одна девушка выбросилась с 12-го этажа

06.12.2021, 14:33 76600
В Алматы еще одна девушка выбросилась с 12-го этажа
Фото: instagram/krisp__almaty
АЛМАТЫ. 6 ДЕКАБРЯ - В Алматы совершен еще один суицид - с 12-го этажа выбросилась девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации инстаграм-паблика, "молодая девушка спрыгнула с 12-го этажа в микрорайоне Аксай-1А, дом 8".
 
Как сообщили в городском департаменте полиции, произошедший факт зарегистрирован управлением полиции Ауэзовского района по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства).
 
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся соответствующие экспертизы, устанавливаются мотив и обстоятельства происшествия.
 
Как сообщалось ранее, 3 декабря в Алмалинской районе Алматы девушка совершила суицид, выбросившись с двенадцатого этажа.
 
 Напомним также, 27 ноября полицейские спасли девушку, которая хотела спрыгнуть с моста в Шымкенте.
 
Также стало известно, что в середине ноября в Семее парень совершил суицид, спрыгнув с моста.
 

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В Алматы ищут свидетей жестокого избиения мужчины на детской площадке

07.12.2021, 15:43 1594
АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - В Алматы жестоко избили 27-летнего мужчины. Родные пострадавшего ищут свидетелей происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение об избиении парня появилось в паблике Zhaloby.almaty в Instagram.
 

5 декабря приблизительно в 21:00 в районе ЖК Алмалы, (Алатауском районе) случился следующий инцидент: Мужчина, лет 43 избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день, мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб мозга", - говорится в сообщении (стиль и орфография сохранены). 

 
Родные пострадавшего парня ищут свидетелей. По их данным, номер машины нападавшего - 278 Nissan Pathfinder. Свидетелей просят позвонить по телефону 8 775 100 3037
 
 

Медсестра оформила 67 поддельных паспортов вакцинации в Актобе

07.12.2021, 12:58 25300
Медсестра оформила 67 поддельных паспортов вакцинации в Актобе
Фото: gov.kz
АКТОБЕ. 7 ДЕКАБРЯ - Медсестра, работающая в одной из поликлиник города Актобе, пользуясь своим служебным положением и имея доступ к информационной системе, незаконно внесла данные 67 человек о получении вакцины от COVID-19 без фактической прививки, сообщили в департаменте полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расследования задержанная рассказала, что за каждый подделанный документ получала денежное вознаграждение в сумме 15 тысяч тенге. По данному факту уголовное дело по статье 385, часть 2 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" и статье 247, части 1,2 УК РК "Получение незаконного вознаграждения" направлено в суд", - сообщили в полиции. 

 
Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что за получение незаконного вознаграждения предусмотрена уголовная ответственность.


 

Полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков из Жамбылской области в Алматы

07.12.2021, 11:36 42634
АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - В результате спецоперации ликвидирован устойчивый канал поставки наркотиков из Жамбылской области в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В июле месяце был задержан 32-летний гражданин Г. с наркотическими средствами каннабиноидной группы. В ходе проведения санкционированных специальных мероприятий было установлено, что задержанный приобретал наркотики с последующим сбытом у некоего 56-летнего гражданина З. После проведения следственных действий установлено, что марихуану в особо крупном размере он доставлял из Жамбылской области", - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов. 

 
Автомашина подозреваемого была блокирована полицейскими на въезде в город. В ходе личного обыска изъяты семена марихуаны и шишки.
 

Сама спецоперация по ликвидации наркопоставщиков проходила в Жамбылской области. При появлении группы захвата хозяева заперлись в доме и пытались уничтожить вещественные доказательства путем смыва в унитаз, но тщетно", - рассказал подробности Алмагамбетов.

 
По его словам, в ходе санкционированного обыска были изъяты припрятанные семена марихуаны, капсулы с наркотическим веществом в виде порошка, 160 патронов от гладкоствольного ружья, 60 патронов, изготовленные кустарным способом, несколько самодельных охотничьих ножей и патроны от нарезного оружия. Также была изъята металлическая посуда с наслоением и специфическим запахом. 
 
Кроме того, во дворе дома обнаружена теплица с 18 цветочными горшками, где выращивали наркотик.
 
Уголовное дело расследуется по факту хранения наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, уточняет Polisia.kz.

 

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