В Алматы девушка выбросилась с двенадцатого этажа

3 декабря около 16.00 в Алмаинском районе с 12-го этажа выбросилась девушка-подросток. Со слов очевидцев, они слышали только глухой хлопок, криков не было.
Полицейские обнаружили тело на крыше подъезда.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Причины, мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Напомним: в микрорайоне Жетысу из окна на девятом этаже жилого дома выбросилась 28-летняя женщина с тремя детьми 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи.